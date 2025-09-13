Peste 20 de persoane au murit în accidente rutiere petrecute în județul Bacău, în primele 7 luni ale anului

În primele 7 luni ale anului, s-au produs 85 de accidente grave, soldate cu 67 de persoane rănite grav și 22 de persoane decedate (la același nivel ca în 2024).

​Principalele cauze au fost traversarea neregulamentară a pietonilor, viteza neadaptată condițiilor de drum și abaterile bicicliștilor.

​Polițiștii rutieri au organizat peste 640 de acțiuni preventive, au aplicat aproape 29.000 de sancțiuni contravenționale și au reținut peste 2.300 de permise de conducere.

„Prevenirea accidentelor rutiere reprezintă o prioritate a Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, polițiștii rutieri desfășurând permanent acțiuni de control și informare, menite să crească gradul de siguranță pe drumurile publice și să reducă numărul victimelor”, transmite IPJ Bacău.