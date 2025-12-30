Piaţa cărnii de pasăre, cea mai performantă din industria alimentară. Agricola Bacău, pe locul 4 în topul celor mai puternici producători

Cu 32 de abatoare care îndeplinesc cele mai înalte standarde de a trimite produse peste graniţă, piaţa cărnii de pasăre poate fi campioana exporturilor României în industria alimentară, scrie Ziarul Financiar, pe baza datelor oferite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

„Lista de unităţi autorizate pentru comerţ intracomunitar sunt într-o dinamică permanentă. În acest moment, sunt 32 de abatoare de păsări”, spune Adrian Suru, şeful serviciului de comunicare şi logistică documentară în cadrul ANSVSA. Dincolo de acestea, România mai are câteva zeci de abatoare de dimensiuni mai mici, care se limitează la vânzarea pe piaţa internă.

Topul producătorilor de carne de pasăre

În ceea ce privește topul celor mai mari producători, Carmistin este din 2025 noul lider naţional în producţia de carne pasăre şi în producţia de furaje şi îşi consolidează strategia de creştere printr-un amplu program de investiţii. Anul acesta, capacitatea de carne de pasăre a grupului a ajuns la 120.000 tone şi pentru anul 2026 estimează între 140.000 şi 150.000 tone.

Pe a doua poziţie, conform datelor ANSVSA, se află Transavia, care a anunţat recent că pro­duce 120.000 de tone de carne de pui. Aşadar, diferenţa dintre primele două locuri este foarte mică, fiind o concurenţă strânsă. Transavia are în portofoliu brandul de carne de pui Fragedo şi semipreparate pe bază de pui Papane. Compania este unul dintre cei mai mari angajatori români, având peste 2.300 de angajaţi, care activează preponderent în cele 31 de ferme de creştere a păsărilor şi în cele patru ferme de producţie vegetală, în fabrica de nutreţuri combinate, în cele trei abatoare şi în fabrica de procesare a cărnii. Aproximativ 30% din producţia anuală a companiei este exportată.

Pe locul al treilea în topul producătorilor de carne de pasăre este Aaylex One, deţinut majoritar de antreprenorul Bogdan Stanca din Buzău, care pune pe piaţă produse sub brandul Cocorico şi, din cele mai recente date ZF, trimite la rândul său circa 30% din carne peste graniţele României.

Pe următoarea poziţie (locul al patrulea) este Agricola Bacău. „Agricola a derulat programe de investiţii în capacităţile sale de producţie, în proiecte de dezvoltare şi strategii de marketing care au totalizat peste 250 milioane de euro până în prezent. Am reuşit astrfel să «ridicăm» producţiile spre nivelul maxim al potenţialului oferit de facilităţile de care ne folosim. Astfel, în anul 2024 am realizat şi comercializat, în comparaţie cu volumele realizate în anul de referinţă 2009, volume mai mari cu 145% la carnea de pasăre, mai mult decât dublare”, a spus recent Grigore Horoi, preşedintele Agricola, business de peste 1,1 miliarde de lei, dar care activează şi pe piaţa mezelurilor, a ouălor şi a produselor ready to meal.

În top zece al celor mai mari jucători din industria cărnii de pasăre, transmise de ANSVSA către ZF, majoritatea businessurilor mari au capital românesc şi sunt integrate.

România pe piața europenă a cărnii de pasăre

În ceea ce priveşte piaţa cărnii de pasăre în Europa, România se află într-o poziţie foarte bună, situându-se pe locul al şaselea în UE, lângă ţări tradiţional puternice în domeniu, precum Germania şi Italia, conform datelor Eurostat.

Acum, îşi acoperă propriul consum, cu o producţie ce a crescut constant în ultimii zece ani, până la 550.000 de tone în 2024, avansând cu 35%. Industria avicolă din România şi-a mărit capacităţile şi a reuşit să cucerească piaţa internă, dar în acelaşi timp a şi dublat exporturile de carne de pasăre în valoare în decurs de un deceniu. Spre exemplu, în 2024, România a exportat carne de pasăre în valoare de 270 de milioane de euro, faţă de 140 de milioane de euro în urmă cu zece ani, arată datele INS.