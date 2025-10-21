Podul de la Narcisa a fost reabilitat în 2013. DNA Bacău a investigat atunci schimbarea soluției tehnice și nerespectarea proiectului

Podul de la Narcisa, a cărui balustradă s-a desprins și a căzut ieri, a fost reabilitat acum 12 ani, din fonduri europene. Lucrările au ajuns în atenția DNA atunci, care a deschis un dosar ce a privit schimbarea soluției și nerespectarea proiectului. Dosarul, în care erau implicați mai mulți funcționari din Primărie, a fost clasat în cele din urmă, chiar dacă lucrările nu s-au făcut cum trebuie.

„Consorţiul“ care a câştigat lucrările la Pasajul Letea acum 12 ani a fost condus de SC Instal Design Bacău, care a avut în asociere firmele SC Marste Bacău şi Societatea de Construcţii în Transporturi Bucureşti SA. Proiectul a fost inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană iar investiţia Primăriei Bacău a fost finanţată prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere“ şi are o valoare totală de 7, 248 milioane de lei lei, cu TVA, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 5,725 milioane de lei lei.

Documentația a fost efectuată de firma Rexpod SRl din Iași, care dădea asigurări că lucrările vor „satisface exigențele” pe toată durata de exploatare a podului, așa cum se poate vedea în facsimilul de mai jos, din proiectul predat Primăriei.

Lucrări cu probleme, cercetate de DNA

Contractul a intrat însă în vizorul DNA Bacău, care a deschis un dosar penal. Potrivit unor surse din citate de Bacău.net la acea dată, DNA a investigat – între altele – nerespectarea proiectului, precum și schimbarea, peste noapte, a unei soluții tehnice. Printre funcționarii care au ajuns în fața procurorilor, pentru audieri, se s-au numărat Florin Mateuță, managerul de proiect din Primăria Bacău, dar și Toader Oțetea șeful serviciului de iluminat public. Tot în fața procurorilor a ajuns și administratorul public Leonard Pădureanu de atunci, angajații Primăriei Bacău fiind chestionați pe tema nerespectării proiectului de către executantul lucrării. Procurorii au investigat faptul că în proiectul de reabilitare a podului de la Narcisa nu s-a mai construit și pasarela pietonală existentă în proiect, în condițiile în care podul nu dispune de trotuare pentru tranzitul pietonilor. Dosarul a fost însă clasat de DNA.

Lucrările au fost executate de SC Instal Design SRl din Bacău. Firma funcționează și în ziua de azi, administrator și acționar fiind, conform Listafirme.ro, Cornelia Atanasiu. Firma e cunoscută pentru că a construit celebrul sens giratoriu de la intersecția 9 Mai și Unirii, cunoscut drept OZN-ul. De asemenea, firma a fost în trecut implicată în mai multe scandaluri, conform presei locale.

La 12 ani după reabilitarea podului din fonduri europene, una din balustrade a cedat. Din fericire nu au existat victime. Comitetul pentru Situații de Urgență a luat mai multe măsuri pentru protejarea zonei, printre care restricționarea traficului pe pod, pe banda 2, cu viteză redusă, s-a interzis traficul pe Bicaz, pe sub pod, iar treburile vor circula cu viteză redusă. De asemenea, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice, care va stabili cum se poate interveni. Niciun oficial nu a făcut vreo referire până acum la lucrările de reabilitare din 2013 și problemele apărute.