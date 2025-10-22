Polițiștii din Dărmănești au descins în forță: zeci de persoane legitimate, tone de deșeuri periculoase și nereguli economice descoperite

Pe 21 octombrie, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au desfășurat o amplă acțiune în orașul Dărmănești, vizând prevenirea și combaterea faptelor de natură antisocială, a infracțiunilor contra patrimoniului, migrației ilegale, dar și a celor economice sau legate de regimul armelor și munițiilor.

La razie au participat polițiști de ordine publică, investigații criminale, rutieri, specialiști în arme, explozivi și substanțe periculoase, polițiști economici, criminaliști, precum și reprezentanți ai Biroului Siguranță Școlară. Acțiunea a fost coordonată de Serviciul de Ordine Publică al I.P.J. Bacău, cu sprijinul jandarmilor, polițiștilor locali, specialiștilor din cadrul Garda Forestieră Suceava și ai Serviciului pentru Imigrări.

Percheziții și bunuri confiscate

În cadrul operațiunii, polițiștii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în urma cărora au fost identificate și ridicate bunuri în valoare de aproximativ 5.000 de lei: două kituri/pistol pentru spălătorie auto, două bormașini și trei motocoase electrice. Totodată, au fost descoperite și 26.000 kg de deșeuri periculoase și nepericuloase depozitate neconform, constituind o gravă încălcare a legislației de mediu

Verificări în teren și sancțiuni

Polițiștii au verificat cinci societăți comerciale, au legitimat peste 100 de persoane, au instituit filtre rutiere și au controlat cetățeni străini. De asemenea, au fost desfășurate trei activități preventive în unitățile de învățământ din Dărmănești, cu scopul creșterii gradului de siguranță în școli.

În urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 46 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 119.000 de lei, după cum urmează: 7 sancțiuni conform Legea nr. 61/1991, pentru încălcarea normelor de conviețuire socială; 2 sancțiuni în valoare de 2.000 lei potrivit Legea nr. 333/2003, privind paza bunurilor; 2 sancțiuni în valoare de 17.000 lei conform Ordonanța de urgență nr. 28/1999, privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale; 5 sancțiuni în valoare de 45.000 lei potrivit Ordonanța de urgență nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor.

Reprezentanții IPJ Bacău transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru a menține un climat de siguranță publică și pentru a descuraja activitățile ilegale din zonă.