Polițiștii din Onești, în acțiune pentru siguranța elevilor! Peste 40 de amenzi aplicate în zonele din jurul liceelor

Ieri, 12 noiembrie, polițiștii Biroului de Ordine Publică Onești au desfășurat o amplă acțiune în sistem integrat, alături de jandarmi și reprezentanți ai structurilor de siguranță școlară, prevenirea criminalității, investigații criminale și economice, precum și cu sprijinul unui echipaj canin. Scopul principal al activității a fost creșterea gradului de siguranță în incinta și în apropierea unităților de învățământ preuniversitar din municipiu.

Operațiunea a avut ca obiective reducerea infracționalității și a actelor de violență din mediul școlar, dar și informarea elevilor cu privire la prevenirea comportamentelor de risc, precum bullyingul, absenteismul școlar sau consumul și traficul de substanțe interzise. Totodată, polițiștii au urmărit prevenirea faptelor contravenționale și penale, verificarea agenților economici și sancționarea celor care comercializează produse din tutun sau băuturi alcoolice minorilor.

Au fost vizate patru licee din Onești, unde s-au derulat 15 activități educativ-preventive în cadrul orelor de curs. Aproximativ 400 de elevi au fost informați despre răspunderea legală, infracțiunile comise cu violență, situațiile de risc și pericolele asociate traficului de droguri.

În paralel, echipele de control au efectuat verificări în zonele adiacente instituțiilor de învățământ. În total, au fost controlate 8 unități economice și 5 dispozitive de pază, au fost legitimate 63 de persoane și aplicate 42 de sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, 3 sancțiuni au fost aplicate conform Legii nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică, iar 34 în baza Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 5.900 de lei.

Reprezentanții Poliției Onești au anunțat că astfel de acțiuni vor continua să fie desfășurate periodic în toate unitățile de învățământ din județ, cu scopul de a preveni comportamentele de risc și de a promova o atitudine responsabilă față de propria siguranță.