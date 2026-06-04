Pompierii și Poliția Bacău recrutează candidați pentru admiterea la instituțiile de învățământ din cadrul Ministerului Apărării Naționale

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Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul de Poliție Județean Bacău anunță au început recrutarea candidaților care doresc să participe la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale.

Foto arhivă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău informează persoanele interesate că a început recrutarea și selecția candidaților în vederea participării la concursurile de admitere organizate în anul 2026 la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Pentru sesiunea iulie – august 2026, locurile aprobate MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naționale sunt scoase la concurs pe instituții de învățământ/facultăți, fiind repartizate pe programe de studii.

Repartizarea candidaților pe locurile alocate beneficiarilor din MAI se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în funcție de necesarul instituțional, în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

Cererea-tip de înscriere, declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specifice și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit în format electronic (scanat .pdf) la adresa de e-mail resurseumane@isubacau.ro până la data de 17 iunie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

Informații complete privind condițiile de recrutare, documentele necesare și calendarul complet al admiterii sunt disponibile pe site-ul oficial al ISU Bacău, https://isubc.igsu.ro

la secțiunea: Carieră – Admitere în învățământul militar.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Milcov, nr. 49, tel. 0234/550000, interior 27116, 27117 sau 27140.

Persoanele interesate sunt încurajate să consulte condițiile de recrutare și să se înscrie în termenul stabilit, pentru a-și valorifica șansa unei cariere în structurile MAI.

sursa: comunicat ISU Bacău

Activitate de recrutare și la IPJ Bacău

De asemenea, și Inspectoratul de Poliție Județean Bacău desfășoară activități de recrutare a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, pe locurile repartizate Ministerului Afacerilor Interne, pentru anul de învățământ 2026-2027.

Cererile de înscriere pot fi transmise în perioada 2 – 17 iunie 2026. Dosarele de recrutare complete se depun până la data de 24 iunie 2026.

Dacă îți dorești o profesie bazată pe responsabilitate, disciplină și implicare, acum este momentul să faci primul pas către o carieră în structurile de ordine publică și siguranță națională.

Informații complete privind condițiile de recrutare, actele necesare și oferta educațională sunt disponibile aici: https://bc.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-institutii-invatamant/anunt-privind-admiterea-in-institutiile-de-invatamant-ale-mapn-si-academia-nationala-de-informatii-mihai-viteazul-sesiunea-iulie-august-2026.

comunicat IPJ Bacău