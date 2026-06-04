Premieră în județul Bacău! S-a realizat prima intervenție de protezare totală a genunchiului asistată de robotul ortopedic ROSA, la SJU Bacău

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Astăzi, la o pacientă în vârstă de 71 de ani, a fost realizată cu succes prima intervenție de protezare totală a genunchiului asistată robotic din județul Bacău, marcând un moment istoric pentru ortopedia modernă și pentru sistemul medical băcăuan, se precizează într-un comunicat al SJU Bacău.

Această procedură reprezintă una dintre cele mai avansate forme de chirurgie ortopedică existente în prezent la nivel mondial. Robotul ortopedic ROSA (Robotic Surgical Assistant) permite chirurgului să planifice și să execute intervenția cu o precizie milimetrică, adaptată anatomiei fiecărui pacient.

Prin utilizarea tehnologiei robotice se obțin beneficii importante:

poziționarea extrem de precisă a componentelor protezei;

restaurarea corectă a axului mecanic al membrului inferior;

echilibrarea optimă a ligamentelor;

reducerea traumatismului asupra țesuturilor sănătoase;

recuperare postoperatorie mai rapidă;

funcționalitate superioară a articulației;

creșterea longevității implantului.

Robotul nu înlocuiește chirurgul, ci îi oferă acestuia informații și asistență în timp real, contribuind la creșterea preciziei și siguranței actului medical.

Această premieră medicală a fost realizată de o echipă multidisciplinară care a demonstrat că performanța, profesionalismul și inovația pot fi aduse la cele mai înalte standarde și în Bacău.

Echipa de Ortopedie : dr. Radu Panfil – Șef Secție Ortopedie, dr. Vlad Veringă și dr. Andrei Rusu

: dr. Radu Panfil – Șef Secție Ortopedie, dr. Vlad Veringă și dr. Andrei Rusu Asistenți Bloc Operator : as. Ionuț Bobârnac și as. Marinela Florea

: as. Ionuț Bobârnac și as. Marinela Florea Echipa ATI: dr. Adriana Tălâmbă, as. Raluca Haroș și as. Cristina Irina Venta