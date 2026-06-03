Preotul Adrian Frunză, de la Parohia Luncani, a murit într-un tragic accident petrecut la Valea Budului

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Un accident mortal a avut loc, în cursul acestei zile, în pe DN 2G Bacău-Moinești, în apropierea localității Trebeș, județul Bacău, între un autoturism și o motocicletă.

Din nefericire, conducătorul motocicletei a decedat. Potrivit bacau.net, victima este preotul Adrian Frunză (48 ani), de la Parohia Luncani.

Informația a fost confirmată și de Protopopiatul Bacău, care a transmis în mesaj de condoleanțe familiei:

„Cu nădejde în Hristos Domnul, cel Înviat, facem cunoscut faptul că părintele Adrian Frunză, tată, soț, duhovnic și neobosit slujitor al Sfântului Altar, a plecat în după amiaza zilei de 03 iunie 2026 la Ceruri, pentru a sluji Liturghia Cerească alături de Arhiereul cel Veșnic. În aceste momente de grea încercare, colegiul preoților Protoieriei Bacău este alături de familia părintelui Adrian, în rugăciune și faptă, rugând pe toți cei cunoscuți, să pomenească în rugăciunile lor pe robul lui Dumnezeu Adrian preotul, fratele nostru. Vom reveni ulterior cu informații privind programul slujbelor stâlpilor și al înmormântării. Dumnezeu să îl odihnească cu cei drepți!”

La locul intervenției au intervenit salvatorii de la SAJ si politia. În ciuda eforturilor depuse de salvatori, viața preotului nu a mai putut fi salvată.

Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Ancheta este în desfășurare, urmând ca autoritățile să stabilească toate cauzele care au condus la producerea tragediei.