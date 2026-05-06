Prima licitație pentru parcări rezidențiale, din Bacău. Locatarii din Martir Horia se luptă pentru un loc

Primăria Bacău a anunțat că va organiza, pe 12 mai, prima procedură de atribuire prin licitație cu strigare pentru locurile de parcare de reședință, după ce cererea a depășit numărul locurilor disponibile în zona „Martir Horia 1”.

Potrivit municipalității, în perioada 21 – 30 aprilie 2026 au fost depuse 121 de dosare pentru obținerea unui loc de parcare rezidențială. Comisia de organizare și atribuire a admis 119 solicitări și a respins două dosare, motivând că solicitanții aveau domiciliul în altă zonă decât cea pentru care se făcea atribuirea.

Problema a apărut în momentul în care s-a constatat că numărul cererilor aprobate este mai mare decât numărul locurilor disponibile. În parcarea de reședință „Martir Horia 1” există doar 112 locuri, astfel că municipalitatea va recurge la licitație pentru departajarea solicitanților.

Ședința de atribuire este programată pe 12 mai 2026, de la ora 10:00, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”. Primăria avertizează că persoanele care nu se prezintă la licitație sau nu trimit un reprezentant împuternicit riscă să piardă dreptul de atribuire.

Conform anunțului, toate cele 112 locuri vor fi scoase succesiv la licitație, iar participanții cu dosare admise vor putea licita pentru fiecare dintre acestea. Prețul de pornire este de 240 de lei, iar pasul de licitație a fost stabilit la 20 de lei.

După adjudecarea locului, câștigătorii vor trebui să achite atât valoarea abonamentului anual rezultat în urma licitației, cât și taxa de teren pentru parcarea rezidențială, stabilită la 19 lei pe an conform Codului Fiscal 2026. Plata trebuie făcută în termen de 15 zile calendaristice de la desfășurarea licitației.

Procedura vine după ce municipalitatea a aprobat noul regulament privind parcările de reședință, care permite atribuirea prin licitație în zonele unde cererea depășește oferta disponibilă.