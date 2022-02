Primăria Bacău, cercetată pentru discriminare de CNDC, după ce nu a eliberat un act unei persoane fără certificat verde

O femeie din municipiul Bacău a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNDC) după ce Primăria i-a refuzat eliberarea unui act pentru că nu deținea certificatul verde. Băcăuanca susține că este discriminată și solicită CNDC rezolvarea problemei, pentru că toți cetățenii au aceleași drepturi, indiferent de condiția medicală.

„Mentionez ca m-am prezentat la sediul din strada Nicole Titulescu nr. 3, Bacau, pentru a-mi ridica Actul aditional intocmit pentru prelungirea Contractului de inchiriere pentru imobilul situat la adresa de domiciliu si mi-a fost refuzata semnarea si inmanarea actului, motivul find lips prezentarii certificatului verde. Am solicitat ca doamna, care este raspunzatoare pentru inmanarea actelor respective, sa vina la intrarea in incinta Centrului de consiliere, verbalizand ca nu doresc sa intru in incinta, iar HG-ul care reglementeaza prezentarea certificatului verde prevede ca: institutiile sa amenajeze birouri sau ghisee prin care sa serveasca contribuabilul platitor de taxe si impozite, chiar daca nu este vaccinat sau testat. In contextul in care platile nu sunt conditionate de acest certificat verde, care nu este legal, deoarece nu este reglementat prin nicio lege organica, iar procedura care ma privea direct, presupunea doar semnarea actului aditional si inmanarea unui exemplar subsemnatei, fac aceasta plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, deoarece toti cetatenii Romaniei sunt egali in drepturi, conform legii supreme a Romaniei si anume Constitutia Romaniei.

Va rog sa reglementati aceasta problema, astfel incat niciun cetatean al Romaniei sa nu fie pus in situatia de a se simti discriminat. Situatia medicala personala nu priveste pe nimeni decat pe mine si pe medical meu curant si sincer m-am saturat sa fiu pusa in situtatii de genul „suboameni”, doar ca nu intrunesc conditiile acelui mizerabil HG. Problematica Covid-19 este mult mai complexa, iar persoanele trecute prin boala si care prezinta anticorpi specifici anti-proteina spike, nu prezinta un pericol pentru nimeni. Testarea persoanelor ar trebui sa se faca doar persoanelor bolnave sau care prezinta simptome specific, deoarece sunt numeroase studi care atesta faptul ca asimptomaticii nu transmit boala”, se arată în sesizarea făcută de Petronela C., din Bacău.

Centrul de Informare Cetățeni – Primăria Bacău

În urma sesizării, CNDC a solicitat un punct de vedere Primăriei Bacău, care susține că a respectat legile în vigoare și nu a amenajat un ghișeu și pentru cetățenii nevaccinați, așa cum a făcut la Taxe și Impozite, pentru că activitatea Centrului de Informare Cetățeni nu ar cădea sub incidența excepțiilor prevăzute de Guvern. De asemenea, Primăria mai susține că reclamanta a refuzat să se testeze gratuit sau să trimită o altă persoană vaccinată să ridice actele în locul ei.

„A fost indrumata de salariatul Politiei Locale care asigura ordinea si linistea la Centrul de Informare pentru Cetáteni sa se deplaseze la Spitalul de Pneumoftiziologie pentru a face un test Covid gratuit. Doamna C. a refuzat. I s-a sugerat sa desemneze o alta persoana, posesoare a certificatului verde, care sa vina la CIC sa ia actul aditional, dumneaei sa-l semneze si sa returneze documentul. Doamna C. a refuzat. Salariata Serviciului Tineret si Informare Cetateni care are ca sarcini de serviciu solutionarea acestui tip de solicitari era ocupata cu o persoana la ghiseu si mai avea alte trei persoane in asteptare, aflandu-se in imposibilitatea de a se deplasa in afara centrului, iar d-na C. Petronela nu a dorit sa astepte.

Prin natura servicilor oferite la Centrul de Informare pentru Cetateni Bacau nu suntem o structura care sa se incadreze in exceptiile preväzute la art. 12 alin. (8) din Anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului României nr. 1242/ 2021, care precizeaza: „Prin exceptie de la prevederile alin. (4) si (7), institutiile publice si operatorii economic vor intreprinde masurile necesare pentru asigurarea accesului cetatenilor la serviciile publice oferite, in situatii urgente (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de nastere si altele asemenea), si persoanelor care nu fac dovada vaccinarii, testarii sau vindecarii de infectia cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activitatii in mediul online, in spatii deschise, la ghisee dispuse direct in exteriorul cladirilor sau in orice alte conditii care sa asigure respectarea masurilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2” in aceste conditii, nu s-a putut da curs solicitärii d-nei C.”, motivează decizia Primăria Bacău.

În cauză, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a deschis un dosar, urmând ca pe 21 februarie reprezentanții Primăriei Bacău să fie audiați online de CNDC.