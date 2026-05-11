Primăria Bacău pregătește un festival de peste 440.000 de lei pentru copii, întins pe patru zile

Primăria Bacău vrea să organizeze „Festivalul Copiilor și al Familiei 2026”, un eveniment întins pe nu mai puțin de patru zile, în perioada 29 mai – 1 iunie. Evenimentul va costa peste 440.000 de lei pentru spectacole, scenotehnică, promovare, jocuri, activități pentru copii și diverse cheltuieli logistice.

Evenimentul va fi organizat în mai multe zone din oraș: Piața Tricolorului, Parcul Trandafirilor, Pasajul Revoluției, Parcul 1 Decembrie, Teatrul de Vară „Radu Beligan”, CAEX, HUB Orizont, Bazinul de Înot și Teatrul Bacovia.

Potrivit documentelor oficiale, Primăria justifică amploarea evenimentului prin „promovarea drepturilor copilului”, „dezvoltarea armonioasă” și „consolidarea relațiilor familiale”. În referatul de aprobare se vorbește și despre „promovarea incluziunii sociale”, „egalitatea de șanse” și „stimularea participării active a comunității locale”.

Dincolo de formulările administrative, bugetul arată concret pe ce se vor cheltui banii.

Cea mai mare sumă merge către scena și infrastructura tehnică. Primăria estimează 107.000 lei fără TVA pentru scenă de 80 mp, sonorizare, lumini, ecran LED și personal tehnic, pe toată durata celor patru zile.

Alți 90.000 lei fără TVA sunt prevăzuți pentru artiști locali și naționali și pentru prezentatori.

În plus, administrația Viziteu vrea să cheltuiască 71.000 lei fără TVA pentru spectacole stradale, animatori, personaje costumate, show-uri cu roboți, baloane uriașe de săpun, jonglerii și ateliere de ceramică.

Documentele includ și 28.000 lei pentru castele și tobogane gonflabile „cu acces gratuit zilnic”, inclusiv două structuri gigantice și trei tobogane mari.

Lista continuă cu 30.000 lei pentru materiale dedicate activităților și concursurilor: baloane, acuarele, markere, cretă colorată, veste, jaloane, mingi, pistoale cu apă, colaci de înot și alte produse similare.

Pentru promovare și tipărituri sunt prevăzuți încă 34.000 lei fără TVA. Bugetul include tricouri pentru voluntari, minimum 3.000 de diplome, medalii, bannere și chiar o cabină foto gratuită pentru copii.

La capitolul „alte cheltuieli”, municipalitatea mai trece încă 32.000 lei fără TVA pentru drepturi de autor, măsuri de siguranță și o recepție organizată la HUB Orizont pentru aproximativ 50 de persoane, inclusiv invitați internaționali și organizatori.

Primăria susține că accesul la toate activitățile va fi gratuit.