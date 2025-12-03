Prime pentru firmele care introduc pe piața națională ambalaje cu material reciclat – inițiativă legislativă a deputatului Mircea Fechet

Deputatul Mircea Fechet (președintele PNL Bacău) a depus o inițiativă legislativă în Parlamentul României, pentru stimularea financiară a companiilor care introduc pe piața națională ambalaje cu un conținut mare de material reciclat.

Potrivit deputatului, e un sprijin direct pentru cei care investesc corect și curat, ca să accelereze inovația.

„Mai exact, am introdus un sistem de prime diferențiate pentru operatorii economici care folosesc un procent crescut de material reciclat în ambalajele pe care le introduc pe piața națională, proporțional cu nivelul de implicare”, a precizat Mircea Fechet.

Astfel, pentru ambalaje cu peste 25% material reciclat, aceștia primesc 500 lei/tonă; pentru ambalaje cu peste 30% material reciclat, prima crește la 1.000 lei / tonă; pentru ambalaje care depășesc 50% material reciclat, sprijinul ajunge la 1.500 lei / tonă.

„Primele vor fi folosite în primul rând pentru a reduce sumele pe care operatorii economici trebuie să le plătească către Administrația Fondului pentru Mediu. Mai mult, operatorii economici primesc un drept de preempțiune asupra materialelor reciclate din Sistemul de Garanție-Returnare. Vom avea, astfel, un circuit complet și transparent al materialelor, de la colectare până la refolosire”, a mai spus deputatul Fechet.

Pe de altă parte, începând cu 2026, ambalajele pentru băuturi din sticlă și metal trebuie să conțină cel puțin 25% material reciclat, iar din 2030, minimum 30%.