Profesorul de la Colegiul „Karpen”, acuzat că a violat o elevă, după ce a îmbătat-o, a fost arestat preventiv

Profesorul de Geografie de la Colegiul „NV Karpen” acuzat că a și-a îmbătat o elevă și a întreținut relații sexuale cu aceasta a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, cu acuzația de viol săvârșit asupra unui minor. Decizia a fost luată de Judecătoria Bacău, la propunerea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Potrivit anchetatorilor, faptele, despre care a scris în premieră Ziarul de Bacău, ar fi avut loc în cursul lunii decembrie 2025. Inculpatul, identificat sub inițialele D.D.S., ar fi profitat de poziția sa de autoritate și de relația de încredere specifică raportului elev-profesor pentru a întreține relații sexuale cu o minoră, elevă în cadrul aceleiași instituții de învățământ.

În urma cercetărilor, procurorii au dispus inițial reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Ulterior, la data de 30 aprilie 2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a sesizat instanța cu propunerea de arestare preventivă.

„Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Bacău a admis propunerea Parchetului, inculpatul fiind plasat în arest preventiv pentru o durată de 30 zile”, se arată în comunicatul oficial.

Comunicatul integral:

Compartimentul de informare din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău este împuternicit să aducă la cunoștință publică următoarele: Prin Referatul din data de 30.04.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a sesizat instanța de judecată competentă cu propunere de arestare preventivă a inculpatului D.D.S., reţinut anterior în cauză pe o perioadă de 24 ore, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol săvârșit asupra unui minor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 2181 alin. 51 litera b) din Codul penal.

În fapt, s-a reținut că, în cursul lunii decembrie a anului 2025, în timp ce avea calitatea de profesor în cadrul unui colegiu din municipiul Bacău, județul Bacău, profitând de relația de încredere stabilită în cadrul raportului elev-profesor, precum şi de autoritatea conferită de poziția sa, a întreținut relaţii sexuale cu o elevă minoră.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Bacău a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, inculpatul fiind plasat în arest preventiv pentru o durată de 30 zile. Facem precizarea că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.