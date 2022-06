Protecția Consumatorului arată că Blue Air a anulat peste 11.200 de zboruri, fără să compenseze călătorii. Cum se apără compania

ANPC transmite că din 30 aprilie 2021, când s-au ridicat majoritatea restricţiilor impuse de pandmie, compania aeriană Blue Air a anulat peste 11.200 de zboruri pentru care erau făcute aproape 180.000 de rezervări şi s-au plătit peste 66,5 milioane de lei.

ANPC precizează că Blue Air nu a oferit călătorior motive pentru anularea zorurilor, nu a rambursat contravaloarea acestora şi nici nu a plătit compensaţii. În plus, deşi I s-a atras atenţia asupra practicii comerciale, compania a recidivat.

„Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) comunică neregulile întâlnite de echipa de control, până la data de 14 iunie 2022, urmând ca, aşa cum a anunţat deja, cuantumul amenzii să fie stabilit ulterior, conform prevederilor transpunerii nîn legislaţia naţională a Directivei europene Omnibis, în urma publicării în Monitorul Oficial a procedurii care se aplică în acest caz”, a spus instituția, citată de Economedia.

Deşi au fost realizate mai multe verificări, cel puţin în anii 2021 şi 2022, în urma cărora s-au constatat nereguli similare, iar operatorul aviatic a fost avertizat, consiliat şi i s-au interzis practicile comerciale incorecte de la acel moment, acesta a recidivat, transmite ANPC.

„Astfel, în perioada analizată de comisarii ANPC, mai exact începând cu 30 aprilie 2021 (momentul ridicării majorităţii restricţiilor de zbor impuse de pandemia de Covid-19) şi până la data de 14 iunie 2022 – când rezultatele cercetărilor au fost aduse la cunoştinţa reprezentantului companiei -, operatorul economic a anulat 11.289 de zboruri. Acestora le corespund 178.405 rezervări pentru care s-au efectuat plăţi în valoare toatală de 66.585.967,68 lei calculate la cursul în lei comunicat de BNR în data de 14.06.2022 al valutelor, de către consumatori din 20 de state membre ale Uniunii Europene în care compania aeriană supusă verificărilor operează, cu regularitate, zboruri”, a mai transmis ANPC.

ANPC spune că cele 20 de state totalizează 92% din populaţia totală a Uniunii şi sunt: Croaţia, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Austria, Grecia, Olanda, Irlanda, Bulgaria, Danemarca, Spania, Suedia, Finlanda, Germania, Belgia, Franţa, Italia, Cipru şi România.

„Echipa de comisari ANPC a lucrat, în tot acest timp, în colaborare cu Centrul European al Consumatorilor România, care a centralizat un număr de 924 de reclamaţii transfrontaliere referitoare la serviciile operatorului aviatic, primite la nivelul reţelei ECC-Net. Numărul de anulări de zboruri precizat a vizat rezervări realizate începând cu 30 aprilie 2021 şi continuând cu anii 2022 şi 2023”, a adăugat ANPC.

Autoritatea explică faptul că, pentru multe din zborurile planificate, anularea s-a făcut la scurt timp de la punerea la dispoziţie pe piaţă a ofertei de zbor.

„Numărul anulărilor este unul foarte mare, iar ceea ce prejudiciază în mod grav interesele economice ale consumatorilor nu se referă doar la valoarea efectivă a acestor bilete, ci şi la faptul că, nu de puţine ori, consumatorii le achiziţionează în scopuri bine stabiliet: vacanţe, concedii, în interes personal, medical şi altele, pentru care sunt necesare cheltuieli suplimentare aferente serviciilor de cazare, masă, acces obiective turistice, transfer/legături cu alte zboruri”, a mai transmis ANPC.

Instituţia explică faptul că ”practica operatorului economic de a lansa oferte, de a îndemna către achiziţionarea biletelor, în multe cazuri, la un preţ avantajos (beneficiind de diverse promoţii) pentru consumatori, în condiţiile în care aceştia plătesc sumele aferente zborului şi, în multe cazuri, după o scurtă perioadă, operatorul economic anulează zborurile, fără a oferi o justificare aferentă anulării, precum şi fără a proceda la restituirea contravalorii achitate şi a compensaţiilor cuvenite în aceste situaţii este, conform Regulamentului CE 261/2004, considerată a fi o practică comercială incorectă, contrară cerinţelor diligenţei profesionale”.

ANPC îndeamnă cetăţenii să reclame orice astfel de situaţie, de la această companie sau de la oricare alta.

Răspunsul Blue Air, după ce ANPC a anunţat o anchetă privind anularea zborurilor

Blue Air Aviation a reacţionat joi, după ce ANPC a transmis public informaţii privind rezultatele controalelor efectuate, în ultimele luni potrivit cărora a anulat peste 11.000 de zboruri, compania precizând că toate companiile aeriene din Europa au anulat mii de zboruri şi că nu poate răspunde acuzaţiilor în absenţa unui document oficial din partea ANPC, scrie News.ro.

„Compania BLUE AIR AVIATION SA a luat la cunoştinţă, din materiale de presă publicate, despre ameninţările formulate, la adresa sa, de dl. Horia Constantinescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Până la acest moment, compania BLUE AIR AVIATION SA nu a primit niciun document oficial prin care să îi fie communicate măsurile de sanctionare care au fost diseminate în presa. Având în vedere numeroasele solicitări pe care le-am primit din partea mass media, vă aducem la cunostiinta faptul că nu putem răspunde unor acuzaţii publicate în presa, in absenta unui document care sa ateste cu certitudine ca acestea au fost formulate, intr-adevar, de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor”, precizează copmpania.

Conform Blue Air, aproape toate companiile aeriene din Europa au anulat mii de zboruri, in lunile ianuarie si februarie ale anului 2022, din cauza restricţiilor de călătorie impuse pentru a limita raspandirea noilor variante de Covid 19, fiind nevoite sa isi ajusteze programul operational si sa reduca frecventele pe anumite rute mai putin solicitate. Printre acestea se regasesc companiile de linie Lufthansa Group, Air France – KLM, si operatorii low-cost Ryanair, Wizz Air, Blue Air, EasyJet sau Vueling.

„De mentionat faptul ca Lufthansa Group care include companiile aeriene Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines şi Eurowings, a anulat 33.000 de zboruri, reprezentand 10% din programul sau operational”, susţine Blue Air.

De asemenea, argumentează că „Raynair a anulat 33% din zborurile programate in luna ianuarie 2022, la fel si Wizz Air care a anulat mii de zboruri si a suspendat peste 100 de rute”.

„Vom reveni cu un comunicat detaliat dupa ce vom primi un inscris, emis in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin care ne vor fi aduse la cunostinta, in mod oficial, acuzaţiile formulate la adresa BLUE AIR AVIATION SA si deciziile luate de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor”, anunţă conpania.

Un punct de vedere similar a fost exprimat şi de avocatul Blue Air Aviation, Bogdan Năstase.

„Compania BLUE AIR AVIATION SA a luat cunoştinţă din materiale de presă publicate în mediul online de ameninţările formulate la adresa sa de dl. Horia Constantinescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Pentru că până la acest moment, nu am primit absolut niciun înscris oficial prin care ameninţările diseminate în mediul online să fie comunicate societăţii în mod oficial, având în vedere numeroasele solicitări pe care le-am primit din partea mass media, vă aducem la cunostiinta faptul că nu putem răspunde unor acuzaţii publicate în presă, scrisă sau online, neavand nicio dovada că acestea au fost formulate de un înalt oficial al Statului Român, urmând a reveni cu un comunicat cu privire la aspectele menţionate în mass media la data la care vom lua la cunoştinţă de respectivele acuzaţii prin intermediul unui înscris oficial, emis în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, spune Bogdan Năstase, avocat Blue Air Aviation.

