RABLA 2025: Persoanele fizice se pot înscrie din 30 septembrie. Vezi valoarea noilor vouchere

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat joi lansarea sesiunii de înscriere în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, începând cu data de 30 septembrie, ora 10.00. Bugetul este de trei ori mai mic decât era prevăzut inițial, iar ecotichetul pentru mașini full-electrice este de sub 4.000 de euro. Este pentru prima dată când Rabla începe atât de târziu, notează Hotnews.

Bugetul de 200 de milioane de lei se împarte astfel:

80.000.000 lei pentru autovehicule noi cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, motociclete și hibride;

120.000.000 lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid, motociclete electrice, autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Între 15 și 17 septembrie a avut loc sesiunea de validare a producătorilor, pentru programul Rabla Auto 2025.

Reamintim că programul a fost suspendat în iunie, cu o zi înainte de a începe etapa pentru persoanele fizice. În general, Rabla începea în aprilie sau mai.

Ecotichetul pentru electrice va fi 18.500 lei

Cea mai importantă schimbare vizează valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice și va fi de 18.500 de lei, sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să-și cumpere mașini nepoluante prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Cei de la AFM spun că bugetul ar permite aducerea pe piață a 15.000 de mașini noi.

Propunerea din iunie, înainte ca Programul Rabla să fie suspendat, era ca ecotichetul să fie 37.000 de lei. În 2024, voucherul Rabla pentru mașini full-electrice a fost 25.500 de lei, iar vânzările au scăzut cu peste 40%.

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate la Rabla Auto 2025:

15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid;

10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

Bugetul Rabla Auto 2025 a scăzut la 200 milioane lei, față de 610 milioane lei, cât era propunerea din iunie.