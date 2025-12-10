Razie prin căminele studențești din Bacău! Au fost verificate peste 350 de persoane

Căminele studențești din municipiul Bacău au fost verificate, pe 10 decembrie, de polițiștii Serviciului Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și cei din cadrul Serviciului Județean pentru Imigrări Bacău.

Acțiunea de control a avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a migrației ilegale. Forțele de ordine au acționat în căminele studențești unde au legitimat peste 350 de persoane, din care 60 de cetățeni străini.

La activități a fost utilizat și un câine specializat pentru detecția de substanțe interzise. Astfel de activități vor continua pentru siguranța comunității.