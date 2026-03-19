Răzvan Burleanu câștigă al patrulea mandat în fruntea FRF. Fotbalul băcăuan, tot la coadă

Băcăuanul Răzvan Burleanu a obținut un nou mandat la conducerea Federației Române de Fotbal, fiind reales pentru a patra oară consecutiv în funcția de președinte. Decizia a fost luată în cadrul Adunării Generale organizate la Casa Fotbalului din București.

Actualul șef al FRF a primit un sprijin covârșitor: 258 dintre cei 263 de membri prezenți au votat pentru el, în timp ce contracandidatul Ilie Ștefan Drăgan a fost susținut de doar 5 voturi.

Realegerea nu a fost lipsită de controverse. În spațiul public au existat critici legate de faptul că statutul FRF ar limita numărul de mandate la trei. Burleanu a susținut însă că această prevedere a fost introdusă chiar în timpul primului său mandat, care, în interpretarea actuală, nu este luat în calcul. Ajuns în fruntea Federației în 2014, Burleanu își consolidează astfel poziția la conducerea fotbalului românesc.

În același timp, contrastul cu situația fotbalului din orașul său natal este evident. Bacăul nu mai are de ani buni o echipă în Liga 1, iar fotbalul local a pierdut constant teren, atât la nivel de performanță, cât și de organizare. În timp ce Burleanu își consolidează al patrulea mandat la conducerea FRF, orașul din care provine rămâne departe de prima scenă a fotbalului românesc. Singura speranță locală este FC Bacău, care sezonul acesta a reușit să ajungă în liga secundă.

Născut la Bacău, pe 1 iulie 1984, el provine dintr-o familie cu tradiție în sport, fiind fiul fostului fotbalist Gheorghe Burleanu, care a evoluat pentru FCM Bacău și Ceahlăul Piatra Neamț. A făcut primii pași în fotbal la centrul de juniori al FCM Bacău, iar la doar 14 ani a devenit arbitru, activitate pe care a continuat-o până la 19 ani.

Pe plan academic, este absolvent al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative și al Universității Naționale de Apărare „Carol I”, unde și-a continuat studiile în domeniul securității și politicilor publice, obținând și titlul de doctor.

În cariera sa profesională a activat în instituții precum Primăria Bacău, Parlamentul României, Autoritatea Electorală Permanentă și Administrația Prezidențială. În paralel, a fost implicat în dezvoltarea minifotbalului, fiind fondator al Federației Române de Minifotbal și unul dintre cei care au contribuit la organizarea structurilor europene și internaționale din acest sport.

În prezent, Răzvan Burleanu face parte și din structurile de conducere ale FIFA și UEFA, unde deține un mandat valabil până în 2029.