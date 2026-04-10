Reacția SJU Bacău în dosarul internărilor fictive, pe șpagă. Trei cadre medicale, sub control judiciar și suspendate

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău anunță măsuri administrative imediate și verificări interne, după ce trei cadre medicale au fost vizate de o anchetă penală pentru fapte de corupție.

Conducerea Spitalul Județean de Urgență Bacău a reacționat oficial după ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a dispus măsuri preventive în dosarul penal ce vizează fapte de corupție în cadrul Secției de Psihiatrie.

Potrivit comunicatului transmis de unitatea medicală, trei angajați – un medic și doi asistenți medicali – au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 9 aprilie 2026, fiind totodată suspendați din exercitarea profesiei în cadrul spitalului pe durata măsurii.

Reprezentanții spitalului precizează că au pus în aplicare de urgență toate măsurile administrative necesare pentru respectarea deciziei procurorilor și au dispus verificări interne suplimentare.

„Spitalul Județean de Urgență Bacău are o politică de toleranță zero față de orice formă de corupție și se delimitează ferm de orice comportament care încalcă legea, etica profesională și încrederea pacienților”, se arată în comunicat.

Instituția anunță că va coopera pe deplin cu organele judiciare și va sprijini toate demersurile legale pentru clarificarea situației. Totodată, conducerea dă asigurări că activitatea medicală se desfășoară în condiții normale, fără întreruperi, fiind luate măsuri pentru asigurarea continuității și siguranței actului medical.