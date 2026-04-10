Reacția SJU Bacău în dosarul internărilor fictive, pe șpagă. Trei cadre medicale, sub control judiciar și suspendate

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău anunță măsuri administrative imediate și verificări interne, după ce trei cadre medicale au fost vizate de o anchetă penală pentru fapte de corupție.
Conducerea Spitalul Județean de Urgență Bacău a reacționat oficial după ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a dispus măsuri preventive în dosarul penal ce vizează fapte de corupție în cadrul Secției de Psihiatrie.
Potrivit comunicatului transmis de unitatea medicală, trei angajați – un medic și doi asistenți medicali – au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 9 aprilie 2026, fiind totodată suspendați din exercitarea profesiei în cadrul spitalului pe durata măsurii.
Reprezentanții spitalului precizează că au pus în aplicare de urgență toate măsurile administrative necesare pentru respectarea deciziei procurorilor și au dispus verificări interne suplimentare.
„Spitalul Județean de Urgență Bacău are o politică de toleranță zero față de orice formă de corupție și se delimitează ferm de orice comportament care încalcă legea, etica profesională și încrederea pacienților”, se arată în comunicat.
Instituția anunță că va coopera pe deplin cu organele judiciare și va sprijini toate demersurile legale pentru clarificarea situației. Totodată, conducerea dă asigurări că activitatea medicală se desfășoară în condiții normale, fără întreruperi, fiind luate măsuri pentru asigurarea continuității și siguranței actului medical.
Comentarii
Robert a zis
Dar un sistem de control intern preventiv, nu are spitalul?
CA după ce a venit Dna cu zăngănit de cătușe e tardiv, Raul a fost deja produs sub ochii comatoși ai administrației…
Mitica a zis
Bla! Bla! Bla! Numai vorbe ! Spitalul este plin de medici care fac afaceri si conducere se face ca nu vede. Daca conducerea spitalului ar fi lua masuri serioase nu se ajungea la starea asta generalizata din spital.
Roxana a zis
Vorbe, promisiuni și nimic. În loc sa se meargă înspre bine, se merge numai în rău. Conducerea spitalului și cei de la consiliul județean atât se mai lauda cu câte au făcut la acest spital.