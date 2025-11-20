Reciclare creativă: iată cum poți folosi ce ai prin casă, pentru a face decorațiuni de iarnă

Ne apropiem de perioada sărbătorilor, așadar este momentul perfect pentru a transforma deșeurile reciclabile în decorațiuni unice și prietenoase cu mediul. În activități, pot fi implicați și cei mici ai casei – în acest mod veți petrece timp de calitate împreună, distrându-vă, învățând și creând amintiri de neuitat.

Cu puțină imaginație, orice rolă de carton, borcan vechi sau rest de material poate deveni o mică operă de artă. Iată câteva idei ușor de realizat acasă.

1. Moș Crăciun și oameni de zăpadă din role de carton (de la hârtia igienică sau prosopul de hârtie). Rolele de carton sunt o resursă excelentă pentru proiecte rapide:

Vopsește rola în roșu pentru Moș Crăciun și adaugă o barbă din vată.

Pentru omul de zăpadă, folosește hârtie albă, nasturi reciclați și un fular dintr-un rest de material textil.

Poți crea întreaga familie de personaje pentru un mic decor de pus pe masă sau pe pervaz.

2. Globuri din reviste vechi/hârtie/carton. Revistele vechi pot fi transformate în ornamente elegante:

Taie fâșii de hârtie, rulează-le în spirale și lipește-le între ele pentru a forma globuri 3D. Desigur, poti crea și alte forme (inimioare, îngerași etc.)

Pentru un efect mai festiv, adaugă puțin lipici sclipitor (glitter) sau lac transparent.

Vezi și alte idei de reciclare creativă!

3. Steluțe din bețe de înghețată. Păstrează bețele de la înghețată pe tot parcursul anului.

Lipește 4–5 bețe pentru a forma o stea.

Vopsește-le în alb, argintiu sau auriu și presară sclipici.

Le poți agăța în brad cu șnururi din textile reciclate.

Tot din aceste bețe poți face și brăduți sau orice alte forme îți mai trec prin cap.

4. Felinare din borcane de sticlă. Un borcan gol poate deveni un mic felinar de iarnă:

Vopsește-l parțial cu vopsea albă mată pentru un efect de îngheț.

Leagă în jurul gurii borcanului o sfoară rustică sau o panglică reutilizată.

Pune înăuntru o lumânare LED pentru mai multă siguranță.

5. Coroniță de ușă din resturi textile. Dacă ai tricouri, șosete sau bucăți de material pe care nu le mai folosești:

Taie fâșii și leagă-le pe un suport rotund făcut din carton gros.

Alternează culori ca roșu, verde și alb pentru un aspect de Crăciun.

Adaugă un mic ornament făcut din hârtie reciclată în centru.

6. Brazi miniaturali din carton reciclat. Cartonul de la cutii poate fi transformat în brazi mici:

Taie două forme identice de brăduț.

Fă o crestătură în una dintre ele de sus în jos și în cealaltă de jos în sus, apoi îmbină-le.

Decorează cu bucățele de reviste, nasturi sau hârtie lipită.

Reciclarea creativă nu doar economisește resurse, ci adaugă și farmec personal sărbătorilor și locuinței voastre. Indiferent de materiale, important este să te distrezi și să experimentezi. Iar dacă rezultatul este unul satisfăcător, poți chiar să oferi cadou câteva dintre decorațiunile realizate din materiale reciclabile.

Și nu uita! Orice nu folosești și vrei să arunci, ai grijă să ajungă în recipientul potrivit: plastic și metal în pubela galbenă/igloo galben, hârtie și carton în pubela albastră, sticlă în igloo verde, gunoiul menajer în recipientul negru.

Mai multe detalii despre colectarea deșeurilor puteți citi și pe site-ul www.somabacau.ro sau puteți contacta dispeceratul SOMA la tel. 0234.998.