Registrul fermelor a fost încheiat în cinci localități băcăuane

Sucursala Bacău a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA a înregistrat în Registrul Fermelor, pînă la începutul acestei săptămîni, toate fermele agricole din cinci localități. Acestea sînt comunele Agăș, Asău, Orbeni, Negri și orașul Comănești. APIA a înregistrat, în total, circa 30.000 de exploatații agricole cu suprafața de peste un hectar în județul Bacău. „Dintre acestea – ne-a informat directorul sucursalei, Ioan Melinte – 19.000 de exploatații au fost înscrise și în baza de date electronică. în județul Bacău, la o suprafață de teren agricol de aproape 320.000 de hectare, condorm datelor de la Institutul Național de Statistică , după recensămîntul Agricol, a fost estimat inițial un număr de aproape 67.500 de exploatații agricole cu suprafața mai mare de un hectar, însă rezultatele care se apropie de final arată că acestea vor fi numai aproape 40.000. Astfel, rezultă că am înscris în Registru circa 47% dintre acestea. Pentru grăbirea ritmului de înscriere se lucrează acum în două schimburi în agenție”.

în județ, înscrierea în Registrul fermelor o fac acum, după majorarea numărului de salariați la APIA 43 de specialiști din această instituție, 38 de la Direcția pentru Agricultură și dezvoltare Rurală și alți 12 de la Oficiul Județean de Consultanță Agricolă.

Operațiunea de înscriere a exploatațiilor agricole în Registrul Fermelor a început pe 1 octombrie. Acțiunea va dura șase luni (octombrie 2005 – martie 2006). Finalitatea acestei acțiuni o constituie identificarea și înregistrarea potențialilor beneficiari ai sprijinului prevăzut în Politica Agricola Comună a Uniunii Europene, prin plăți directe în cadrul Schemei Unice de Plăți pe Suprafață (SAPS – Single Area Payment Scheme).

Actiunea de înregistrare are ca obiectiv înscrierea într-o bază de date a fermelor care exploatează cel puțin un hectar de teren agricol, pentru ca acestea sa primească plăți directe pe suprafață din partea UE. „înscrierea în registru a fermelor – ne-a declarat Ioan Melinte, directorul APIA Bacău – este benevolă, dar este în interesul fiecărui fermier să se înregistereze, pentru că fondurile care vin de la stat sau de la Comunitatea Europeană nu mai pot fi accesate altfel. Noi avem în vedere mobilizarea unui număr cît mai mare de fermieri eligibili pentru plăți directe, astfel încît aceștia să depună cereri de sprijin”. Prima etapă pentru îndeplinirea acestui obiectiv o constituie înregistrarea fermelor prin completarea formularelor pentru înscrierea în Registrul Fermelor. Ce-a de-a doua etapă este identificarea și localizarea parcelelor fiecărei ferme pe baza imaginilor aeriene ale terenului în format digital (ortofotografii), în cadrul blocurilor fizice (perimetre de 10 – 20 de hectare, bine delimitate).

Toți proprietarii de terenuri pot fi înscriși în Registru

Categoriile de utilizatori de teren care pot fi înscriși în Registrul Fermelor sînt regiile autonome, societățile comerciale, organizațiile cooperatiste, societățile agricole, asociațiile familiale, institutele și stațiunile de cercetare, unități școlare, instituțiile publice, consiliile locale, persoanele fizice, alte forme de organizare (fundații, unități bisericești etc.) Nu se înregistrează cei care au dat în arendă pamîntul, dar se înregistrează arendașii (utilizatorii).

Categoriile de teren care vor fi înregistrate sînt terenul arabil, viile, livezile, pășunile permanente, alte culturi permanente sau grădini familiale. Nu se înregistrează suprafețele de pădure. Pregătirea înscrierii în Registrul Fermelor a început deja, în județul Bacău, printr-o campanie de informare a fermierilor la nivelul comunelor (întîlniri, afișe, broșuri, fluturași), acțiune desfășurată în lunile august și septembrie 2005. (Petru DONE)

