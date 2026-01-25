Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Articole / RIB creditează în limita a 70% din venituri

RIB creditează în limita a 70% din venituri

Lasă un comentariu

Romanian Internațional Bank a primit avizul BNR pentru noile norme, aplicabile de la 10 septembrie. Banca Națională a României a aprobat gradul maxim de îndatorare acceptat de bancă, acesta fiind de 70% din veniturile clientului – a anunțat instituția de credit, care are o sucursală și în Bacău. (Petru DONE) Helvetica-R – a anunțat instituția de credit, care are o sucursală și în Bacău. (Petru DONE)

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *