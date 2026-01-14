S-a emis ordinul de începere a lucrărilor la Podul Narcisa. Termenul de execuție este de 90 de zile

Primăria Bacău a emis ordinul de începere pentru contractul privind punerea în siguranță a Pasajului Letea (podul de la Narcisa), document care marchează startul oficial al unei investiții în valoare de 2.609.800 de lei, fără TVA. Ordinul este aferent contractului semnat la data de 8 decembrie 2025 și a fost emis pe 16 decembrie 2025.

Obiectul contractului îl reprezintă servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări necesare pentru punerea în siguranță a Pasajului Letea, după ce o parte a balustradei podului s-a prăbușit, punând în pericol circulația în zonă.

Lucrările vor fi realizate de o asociere de firme formată din GDO-MOV Impex SRL, Procontrans CAI Ferate SRL și Via Carpatia Consul SRL, liderul asocierii fiind GDO-MOV Impex SRL.

Potrivit ordinului de începere, data debutului prestației și execuției este 17 decembrie 2025. Termenul alocat pentru serviciile de proiectare este de 90 de zile de la această dată, pe parcursul execuției sau până la finalizarea lucrărilor, fără a include perioadele necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor.

Documentul prevede că, în situația apariției unor evenimente neprevăzute pe parcursul execuției, care nu sunt generate de acțiunea sau inacțiunea contractantului, termenul de realizare a lucrărilor poate fi prelungit sau acestea pot fi sistate temporar.

Amintim că lucrările vizează doar punerea în siguranță a podului. Primăria are în vedere efectuarea unui nou studiu pentru reabilitarea integrală a acestuia, în condițiile în care de ani buni de zile specialiștii au recomandat acest lucru.