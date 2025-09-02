Schimbări la Inspectoratul Școlar Bacău! Au fost numiți 7 noi inspectori școlari. Printre ei, fosta deputată Elena Hărătău

La Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Bacău au avut loc o serie de schimbări. Astfel, de luni, și-au început activitatea șapte noi inspectori școlari, la diverse discipline precum Învățământ Primar, Educație Fizică, Geografie etc.

Pentru Ziarul de Bacău, conducerea IȘJ Bacău a confirmat următoarele modificări de posturi:

La „Învățământ Primar”, prof. Daniela Mocondoi a fost înlocuită de Elena Hărătău (Școala Generală Domnița Maria Bacău), cu o normă întreagă. Elena Hărătău (foto) a fost deputat de Bacău în perioada 2016-2019 din partea PSD, după care a trecut la PNL, din partea căruia a obținut un nou mandat în legislatura 2020-2024.

La „Geografie”, Mihaela Popovici a fost înlocuită de Mărioara Pașcu (Colegiul Tehnic D. Ghiță Comănești). La „Fizică”, în urma pensionării prof. Eugen Tarasă, jumătate de normă a fost ocupată de Laura Stratone (Școala Generală nr. 1 Onești).

La „Educatie fizică si sport”, Mihaela Franț a fost înlocuită de Tudorel Gherasă – de la Școala Generală Buhoci, cu o normă întreagă.

La disciplina „Arte”, o jumătate de normă vacantă a fost ocupată de Marinela Potîrniche (de la Școala Generală Al. I. Cuza Bacău)

La „Management instituțional”, noul inspector școlar este Anca Ștefănică (de la Școala Generală „M. Sadoveanu” și Scoala Generală „Ion Creangă” Bacău), cu o normă întreagă.

La „Managementul resurselor umane”, s-a înființat o nouă normă prin transformarea unui alt post. Acesta va fi ocupat de Doina Capșa – de la Colegiul Național Pedagogic Bacău.