Schimbări la Inspectoratul Școlar Bacău! Au fost numiți 7 noi inspectori școlari. Printre ei, fosta deputată Elena Hărătău

La Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Bacău au avut loc o serie de schimbări. Astfel, de luni, și-au început activitatea șapte noi inspectori școlari, la diverse discipline precum Învățământ Primar, Educație Fizică, Geografie etc.
Pentru Ziarul de Bacău, conducerea IȘJ Bacău a confirmat următoarele modificări de posturi:
La „Învățământ Primar”, prof. Daniela Mocondoi a fost înlocuită de Elena Hărătău (Școala Generală Domnița Maria Bacău), cu o normă întreagă. Elena Hărătău (foto) a fost deputat de Bacău în perioada 2016-2019 din partea PSD, după care a trecut la PNL, din partea căruia a obținut un nou mandat în legislatura 2020-2024.
La „Geografie”, Mihaela Popovici a fost înlocuită de Mărioara Pașcu (Colegiul Tehnic D. Ghiță Comănești). La „Fizică”, în urma pensionării prof. Eugen Tarasă, jumătate de normă a fost ocupată de Laura Stratone (Școala Generală nr. 1 Onești).
La „Educatie fizică si sport”, Mihaela Franț a fost înlocuită de Tudorel Gherasă – de la Școala Generală Buhoci, cu o normă întreagă.
La disciplina „Arte”, o jumătate de normă vacantă a fost ocupată de Marinela Potîrniche (de la Școala Generală Al. I. Cuza Bacău)
La „Management instituțional”, noul inspector școlar este Anca Ștefănică (de la Școala Generală „M. Sadoveanu” și Scoala Generală „Ion Creangă” Bacău), cu o normă întreagă.
La „Managementul resurselor umane”, s-a înființat o nouă normă prin transformarea unui alt post. Acesta va fi ocupat de Doina Capșa – de la Colegiul Național Pedagogic Bacău.
Comentarii
Student a zis
Ministerul Educatie a „reformat” tot ce se putea, cu impact asupra elevului si profesorului. Dar „a uitat” de ISJ-uri. A mai amant cu 1 an reforma ISJ-urilor, ca doar nu era sa deranjeze toate specimenele numite politic, care invat hârtii fără sa aducă vreun plus valoare in sistem.
Asta da reformă, nu gluma!
Ionescu a zis
Numirile pe functii NU se fac dupa performante profesionale, ci numai dupa apartenenta la un partid. Traseistii , cateodata, au prioritate. Ce calitati are HARATAU ? Cine le poate enumera ? Astept un raspuns la intrebare.
Felicitari Ziarul de Bacau, pentru reportaj !
Eu a zis
Profesorii întra în grevă, timp de două luni au fost în stradă și la ISJ se suplimentează posturi. Bătaie de joc. Ce post a fost transformat?? De ce post nu era nevoie? De curiozitate sa stim, pe viitor, cand va reapare. Nu se sesizează Ministerul austerității (educatiei) sau sindicatul? ??
Profesor cu DPPD de lungă durată a zis
Lista «numirilor» – un adevărat catalog al improvizației naționale. Cuvântul «numiri» ar trebui tipărit cu majuscule, că doar asta contează: numit să fii, nu priceput.
După 8 ani de absență din clasă? Nu-i nimic! Țop! Inspector!
După ce-ai picat la competențele digitale? Ba chiar mai bine! Țop! Inspector! (dar să fie inspector din ăla mare, să simți că ți-ai primit răsplata pentru fidelitate oarbă).
Trăiască Partidul! Care? Nu știm, nici ei nu mai știu. Politica educației a ajuns un fel de „ruletă rusească” unde cartușul e mereu înfipt în aceeași armă: impostura cu diplomă. Azi ești roșu, mâine galben, poimâine …curcubeu…, important e să fii mereu… la masă, cu lingura adânc în ciorba cu de toate.
Management educațional? Ha! Ce glumă bună! Conducerea școlilor seamănă tot mai mult cu o tombolă organizată la bâlciul satului: tragi un bilet și – surpriză! – ai câștigat un inspectorat. Nu contează dacă știi tabla înmulțirii sau să aprinzi un videoproiector. Important e să strigi tare: «Am fost NUMIT!» – și să primești aplauze de la tribuna partidului.
Că doar școala românească nu se mai face în clase, se face la sediul politic. Restul? Restul e zgomot de fond.
Cortina!