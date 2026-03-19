Școlile și centrele sociale, puse să plătească taxe la salubritate de zeci de mii de lei. Explicația Primăriei Bacău: mutarea banilor dintr-un buzunar în altul pentru mai multă transparență

O modificare importantă în ceea ce privește taxa de salubritate afectează direct instituțiile publice și organizațiile cu rol social din municipiul Bacău. Dacă în 2025 anumite categorii beneficiau de scutiri, noua reglementare de anul acesta elimină aceste excepții și introduce obligativitatea plății pentru toate entitățile juridice, inclusiv școli, centre sociale și organizații umanitare.

De exemplu, o școală gimnazială cu aproximativ 100 de angajați poate ajunge să plătească în jur de 45.000 de lei anual doar pentru taxa de salubritate. Costuri similare apar și în cazul altor instituții publice sau organizații care funcționează pe baza unor bugete limitate.

Până în 2025, exista o prevedere explicită care exonera de la plata taxei de salubritate instituțiile aflate în coordonarea Ministerului Educației, precum și organizațiile care desfășoară activități sociale gratuite. Scutirea se aplica atât unităților de învățământ, cât și unor fundații sau ONG-uri implicate în sprijinirea persoanelor vulnerabile, sub condiția ca activitățile desfășurate să nu fie de natură economică.

Școlile plătesc cât companiile

În 2026, lista de scutiri a dispărut nu doar cu privire la entitățile private cu rol social, ci și în cazul unităților de învățământ. Taxa de salubritate se calculează în funcție de numărul de salariați sau membri, fără excepții pentru domeniul educațional sau social. Nivelul taxei este stabilit la 34 de lei pe lună pentru fiecare salariat, în creștere față de 26 de lei în anul anterior.

Contactați de Ziarul de Bacău, reprezentanții Primăriei au spus că măsura are ca scop creșterea transparenței bugetare și evidențierea costurilor reale de funcționare pentru fiecare entitate aflată în subordine. Potrivit acestora, includerea acestor cheltuieli în bugetele proprii ale instituțiilor permite o evaluare mai clară a costurilor și o mai bună fundamentare a finanțării.

„Astfel vom ști cu adevărat cât costă funcționarea fiecărei unități școlare. În același mod, CSM plătește chirie pentru accesul la bazele sportive ale primăriei. Așa știm exact cât ne costă fiecare dintre subordonate. Toate școlile pot solicita în buget sumele separat pentru această taxă de salubrizare”, a declarat viceprimarul Leonard Bulai.

Și mai puțini bani rămași pentru actul educațional

Pe de altă parte, surse din cadrul sistemului educațional au afirmat că fondurile necesare achitării taxei provin în mare parte din finanțarea per elev, alocată de la bugetul de stat prin Ministerul Educației, în lipsa unor alocări suplimentare de la bugetul local. În aceste condiții, o parte din resursele destinate educației ajung să fie transferate către bugetul local.

Eliminarea scutirilor afectează nu doar sistemul educațional, ci și sectorul social, inclusiv organizațiile care oferă servicii gratuite pentru copii, persoane cu dizabilități sau alte categorii vulnerabile. Pentru aceste entități, introducerea unei taxe recurente reprezintă o presiune suplimentară asupra bugetelor deja limitate.

Taxele de salubritate se află printre competențele autorităților locale, care au libertatea de a stabili nivelul taxelor speciale și eventualele scutiri.