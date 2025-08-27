Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / Se închide circulația rutieră pe strada George Bacovia, pentru schimbarea magistralei de gaz

Se închide circulația rutieră pe strada George Bacovia, pentru schimbarea magistralei de gaz

Lasă un comentariu

Traficul rutier pe strada George Bacovia se închide din această seară – 27 august, până la începerea școlii, pentru schimbarea magistralei de gaz, anunță Primăria Bacău.

„Tot din această seară începe marcarea tuturor intersecțiilor finalizate din proiectul SMT. Se va începe cu zona 9 Mai”, se precizează în anunțul transmis de primărie.

După finalizarea marcajelor pe strada 9 Mai, se vor pune în funcțiune noile semafoare.

„Până la sfârșitul săptămânii, Str. Ana Ipătescu va deveni cu sens unic. Nu se va mai putea intra dinspre Str. 9 Mai, banda de stânga spre Ana Ipatescu va fi anulată”, mai precizează primăria.

Direcțiile de intrare vor fi dinspre strada Mihai Viteazul spre strada 9 Mai și dinspre strada Ion Luca spre strada 9 Mai.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *