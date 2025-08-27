Se închide circulația rutieră pe strada George Bacovia, pentru schimbarea magistralei de gaz

Traficul rutier pe strada George Bacovia se închide din această seară – 27 august, până la începerea școlii, pentru schimbarea magistralei de gaz, anunță Primăria Bacău.

„Tot din această seară începe marcarea tuturor intersecțiilor finalizate din proiectul SMT. Se va începe cu zona 9 Mai”, se precizează în anunțul transmis de primărie.

După finalizarea marcajelor pe strada 9 Mai, se vor pune în funcțiune noile semafoare.

„Până la sfârșitul săptămânii, Str. Ana Ipătescu va deveni cu sens unic. Nu se va mai putea intra dinspre Str. 9 Mai, banda de stânga spre Ana Ipatescu va fi anulată”, mai precizează primăria.

Direcțiile de intrare vor fi dinspre strada Mihai Viteazul spre strada 9 Mai și dinspre strada Ion Luca spre strada 9 Mai.