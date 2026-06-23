Se închide temporar circulația pe Varianta Ocolitoare a Bacăului, de pe 15 iulie, pentru conectarea la noile tronsoane ale A7

Circulația pe Varianta Ocolitoare a municipiului Bacău va fi închisă, temporar, începând cu data de 15 iulie, pentru realizarea lucrărilor necesare conectării cu noile tronsoane ale Autostrăzii Moldovei A7.

Restricțiile vizează întreagă lungime a centurii, între Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă, pe cei 20,3 de kilometri, potrivit unui anunț publicat pe pagina Municipiul Bacău.

Devierea traficului de tranzit se va realiza pe următoarele trasee:

– DN 2 Bogdan Vodă – Calea Romanului (mun. Bacau) – strada Tecuciului – DJ 207G Letea Veche – strada Chimiei – Calea Republicii (mun. Bacau) – ieșire DN 2 Nicolae Bălcescu, si varianta Giratoriu Nord Bogdan Vodă – DNVO 2U – DN 15 Lilieci – DJ119B (Hemeiuș –Mărgineni) – Calea Moinești (DN2G) – strada Arcadie Șeptilici (municipiul Bacău) – sens giratoriu DN11 – DNVO 2T – DN 2 Nicolae Bălcescu.

După finalizarea lucrărilor, municipiul Bacău va fi conectat integral la coridorul rutier al Autostrăzii Moldovei.