Ședință-maraton la Consiliul Local Bacău: proiecte cu devize mari, noi vânzări de terenuri și o decizie cheie în dosarul fraudării parcărilor de biciclete

Consiliul Local Bacău se întrunește astăzi, de la ora 9:00, într-o ședință cu 54 de puncte pe ordinea de zi, unele însumând investiții de zeci de milioane de lei în educație, sănătate și infrastructură. Pe listă proiectelor se află modernizarea liceelor „Vasile Alecsandri” și „Gheorghe Vrănceanu”, actualizarea strategiei de termoficare, noi vânzări de terenuri în valoare de peste un milion de lei, dar și proiectul prin care Consiliul Local e solicitat de DNA să se constituie parte civilă în dosarul parcărilor de biciclete.

Aleșii locali vor decide și asupra transferului echipamentelor medicale din patrimoniul fostului Spital Municipal unor spitale din județ și altor instituții publice.

Rezumatul proiectelor de la ședința Consiliului Local Bacău

1 și 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor extraordinare ale Consiliului Local din 12 și 19 septembrie 2025.

3. Aprobarea proiectului de modernizare și reabilitare a Centrului de Tineret Bacău.

Având o valoare de peste 10 milioane de lei, proiectul prevede investiții pentru consolidarea și refacerea clădirii de pe str. Vasile Alecsandri, amenajarea interioarelor, implementarea de instalații eficiente energetic și dotări moderne. Expunerea de motive precizează că „se dorește asigurarea unor spații pentru mediul educațional, oferind tinerilor condiții conforme cu standardele actuale”.

4. Aprobarea devizului actualizat pentru renovarea integrată a Colegiului Național Vasile Alecsandri Bacău, astfel încât valoarea totală a investiției crește de la 50,5 milioane lei la 53 de milioane de lei, conform documentației întocmite de Polarh Design SRL.

5. Actualizarea devizului pentru amenajarea și utilarea spațiilor din curtea Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”. Proiectul prevede investiții de peste 9,3 milioane lei pentru amenajarea și extinderea terenurilor de sport, crearea aleilor, spațiilor verzi și a dotărilor exterioare, conform devizului întocmit de Red Power Cons SRL.

6. Actualizarea strategiei locale privind sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Documentul stabilește o nouă direcție de modernizare pentru rețeaua publică de termoficare, introducând digitalizarea, surse regenerabile și optimizarea consumurilor.

7. Modificarea asocierii cu Consiliul Județean pentru realizarea și exploatarea „Athletic Park”, astfel încât după recepția lucrărilor baza sportivă va fi administrată și exploatată în totalitate de către Primăria Bacău. Cheltuielile de operare vor fi acoperite anual, în proporție de 50%, din bugetul județului și în proporție de 50% din bugetul municipiului.

8. Aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul III al anului 2025. La 30 septembrie 2025, încasările se ridicau la 611 milioane de lei, cu mult sub miliardul de lei estimat la începutul anului pentru această dată.

Plățile curente sunt la valoarea de 525 de milioane de lei, ceea ce ar însemna, cel puțin pe hârtie, că municipalitatea stă pe un excedent de circa 90 de milioane de lei. Dintre cele 525 de milioane cheltuite până la finalul lunii septembrie, Primăria Bacău a băgat doar un sfert în investiții, restul banilor mergând către secțiunea de funcționare.

9. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unei hale de depozitare în Calea Republicii nr. 324 și 236 C. Suprafața reglementată este de 33.214 mp, beneficiarul fiind Arabesque SRL.

10. Punerea la dispoziție către Asociația Betania a sălii Teatrului de Vară „Radu Beligan”, în ziua de 26 octombrie 2026, pentru prezentarea piesei de teatru „Dragostea pe-un fir de ață”. Expunerea de motive semnată de primar este, însă, greșită, acesta menționând data de 29 martie 2025.

11. Punerea la dispoziție către Fundația de Sprijin Comunitar a sălii Teatrului Municipal Bacovia în vederea organizării unui eveniment social pe 9 decembrie 2025.

12. Mandatarea reprezentanților municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group S.A pentru contractarea unei scrisori de garanție bancară de bună plată.

13. Achiziționarea acțiunilor deținute de acționarii minoritari privați rămași de la SC Transport Public SA. Este vorba de 2.181 acțiuni (0,24%), care ar urma să fie cumpărate de municipalitate la prețul de 24,14 lei/acțiune.

14. Aprobarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Transport Public SA. Proiectul stabilește etapele și componența comisiei de selecție, conform prevederilor Ordonanței 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

15. Completarea și modificarea HCL 45/2025 privind regulamentul de transport local, astfel încât Poliția Locală va fi implicată în activitatea de control în mijloacele de transport public local. Noul regulament clarifică cine face controalele și își propune să pună ordine în aplicarea sancţiunilor şi să asigure respectarea regulilor de către călători.

16. Aprobarea depunerii proiectului „Servicii comunitare integrate pentru incluziunea socială în municipiul Bacău” de către Direcția de Asistență Socială (DAS), în parteneriat cu FSC și Betania, în cadrul Programului de incluziune socială al mecanismului de fonduri elvețiene. Bugetul total estimat este de 11,6 milioane lei, din care aproximativ câte 5 milioane merg către Betania și către FSC, urmând ca DAS Bacău să îi revină 1,7 milioane.

17. Aprobarea Planului de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2025-2028. Documentul strategic include măsuri pentru combaterea sărăciei, sprijinirea grupurilor vulnerabile și dezvoltarea infrastructurii sociale, cu finanțare locală și fonduri externe complementare.

18-25. Aprobarea vânzării mai multor imobile din municipiul Bacău, în baza dreptului de preempțiune sau a solicitărilor depuse de proprietarii construcțiilor amplasate pe acestea, vizând loturi situate pe străzile Mihai Viteazu, Luminii, Miron Costin, Mioriței, 9 Mai și Bulevardul Mărășești, cu suprafețe între 90 și 450 mp și valori de evaluare cuprinse între 45.000 și 180.000 lei.

26. Aprobarea unui schimb de locuințe ANL.

27. Aprobarea listei nominale pentru repartizarea efectivă a locuințelor ANL, care include doar 2 atribuiri de locuințe. Alte 4 repartiții stabilite inițial sunt propuse spre anulare, care au refuzat în scris repartizarea locuințelor respective. Acestea 4 din urmă vor fi reintroduse în circuit pentru a fi operate alte repartiții pentru solicitanții de pe lista de așteptare.

28. Aprobarea listei nominale pentru repartizarea locuințelor sociale și din fondul locativ, care include 2 atribuiri. Altă repartiție a fost propusă spre anulare, în urma renunțârii în scris.

29. Modificarea HCL 3/2007 ca urmare a demisiei doamnei Diana Irina Poșa, consilier local PER, din Comisia municipală pentru analiza și selectarea cererilor pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local studentilor care urmeaza cursuri universitare de lunga durata si absolventilor cursurilor universitare de lunga durată, în sensul înlocuirii acesteia cu alt membru al consiliului.

30. Modificarea organigramei Primăriei Bacău, în urma mai multor promovări în grad a personalului din cadrul aparatului de specialitate. De asemenea, este mutat un post de inspector de specialitate ocupat de Dumitrașcu Costel Emanuel de la Compartimentul dezvoltare locală și administrare parcări la Secția auto și utilaje.

31. Acceptarea unei succesiuni vacante în patrimoniul UAT Municipiul Bacău. Este vorba despre preluarea în domeniul public a unui apartament.

32. Transmiterea fără plată către Spitalul Municipal Moinești a unor echipamente medicale din patrimoniul municipal al fostului Spital Municipal Bacău, în valoare de 7,8 milioane lei.

33. Transmiterea fără plată către Spitalul Brezoi din jud. Vâlcea a unor echipamente medicale din patrimoniul municipal al fostului Spital Municipal Bacău, în valoare de 7,4 milioane lei.

34. Transmiterea fără plată către Spitalul Prof. Dr. Eduard Apetrei din Buhuși a unor echipamente medicale din patrimoniul municipal al fostului Spital Municipal Bacău, în valoare de 2,7 milioane lei.

35. Transmiterea fără plată către Spitalul Orășenesc din Comănești a unor echipamente medicale din patrimoniul municipal al fostului Spital Municipal Bacău, în valoare de 1,08 milioane lei.

36. Transmiterea fără plată către Spitalul Municipal Onești a unor echipamente medicale din patrimoniul municipal al fostului Spital Municipal Bacău, în valoare de 4,2 milioane lei.

37. Transmiterea fără plată către Căminul pentru persoane vârstnice a unor echipamente medicale din patrimoniul municipal al fostului Spital Municipal Bacău, în valoare de 292 mii lei.

38. Transferul echipamentelor rămase în proprietatea municipiului către alte unități publice, școli din municipiul Bacău și Serviciul administrare piețe. Valoarea totală a bunurilor inventariate pentru relocare se ridică la 685.000 lei.

39. Aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid SA pentru devierea unei conduce de gaze pe str. Răzoare nr. 8.

40. Vânzarea, prin licitație publică, a unui teren de 269 mp (str. Dumbrava Roșie nr. 2, în fața hotelului), cu suma de 94.150 euro (350 euro/mp). Documentația arată că terenul este în prezent ocupat de parcarea hotelului, dar și de o un spațiu verde. Potrivit Legii 24/2007, este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor verzi.

41. Trecerea unui teren din domeniul public municipal în domeniul județului Bacău, fiind vorba de 565 mp din str. Războieni nr. 22, din vecinătatea Clădirii Ateneu.

42. Trecerea din domeniul privat în domeniul public a Bazinului de înot, potrivit Codului administrativ.

43. Declararea unor terenuri ca fiind de uz și interes public local și introducerea acestora în domeniul public, în vederea realizării extinderii și reabilitării rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău.

44. Modificarea HCL nr. 314/2025 prin care au fost introduse în domeniul privat terenuri pentru amplasarea de terminale de depozitare de tip „locker”, astfel încât au fost modificate suprafețele ca urmare a constatării unor deficiențe de amplasare în teren.

De asemenea, în domeniul privat au mai fost introduse un teren de 3 mp în str. Florilor 5A, un teren de 332 mp din str. Mihail Kogălniceanu 36-38, un teren de 339 mp din Calea Moldovei nr. 38, respectiv un teren de 3.209 mp din str. Vadul Bistriței nr. 2, acesta din urmă având o valoare de aproape 4 milioane de lei.

45. Actualizarea inventarului domeniului privat al municipiului Bacău.

46. Îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 291/2025. Rectificarea vizează corectarea suprafeței unui imobil menționat greșit în anexă, fără implicații financiare asupra valorii de inventar.

47. Îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 383/2025, astfel încât la tehnoredactarea hotărârii a fost omisă suplimentarea cu 2 milioane de lei a bugetului Clubului Sportiv Municipal (CSM) Bacău, aprobată printr-un amendament în cadrul ședinței de pe 19 septembrie 2025.

Cu toate acestea, în procesul verbal al ședinței nu apare nicio referire cu privire la sursa bugetară a acestei sume, astfel încât rămâne neclar ce prevederi bugetare au fost diminuate pentru alocarea acestor bani către CSM.

48. Constituirea ca parte civilă a municipiului Bacău, în dosarul 9/5/P/2024 al DNA Bacău, pentru prejudiciul de 6,7 milioane de lei produs în urma faptelor care ar fi dus la pierderea fondurilor europene pentru parcările pentru biciclete amenajate în municipiul Bacău.

49. Mandatarea primarului să împuternicească un consilier juridic în dosarul 2742/110/2025 de pe rolul Tribunalului Bacău în care Liatex Com SRL solicită anularea HCL 524/2024 prin care au fost aprobate taxele locale. Societatea reclamă că unele taxe au fost majorate peste limita legală privind indexarea cu inflația, prezentată ca argument la momentul aprobării.

50. Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Bacău pentru întrunirile din perioada noiembrie-decembrie 2025.

51. Diverse.

52A. Îndreptarea unei erori materiale dintr-un proiect de vânzare a terenului din str. Mihai Viteazu nr. 3.

53B. Închirierea, prin licitație publică cu oferte în plic închis, a 8 terenuri cuprinse între 3 și 6 mp din municipiul Bacău, destinate exclusiv amplasării de mijloace de publicitate. Prețul de pornire este unul derizoriu, de doar 42 lei/mp/lună, ceea ce înseamnă circa 250 de lei lunar pentru amplasarea unui panou publicitar intruziv în spațiul public.

54C. Încheierea unui acord de cooperare cu municipiul Alghero din Regiunea Sardinia, Italia, în vederea colaborării pentru „perfecționarea serviciilor publice la nivel local, având ca scop dezvoltarea urbană, precum și realizarea obiectivelor de interes public”.