Semafoarele de la intersecția DN2G – DJ119B din Mărgineni vor funcționa pe galben intermitent, după ce au blocat traficul

Autoritățile locale din Mărgineni au anunțat că semafoarele recent instalate în intersecția dintre DN2G și DJ119B vor funcționa permanent pe modul galben intermitent, după ce analiza tehnică realizată în teren a arătat că actuala configurație nu aduce beneficii reale fluidizării traficului.

Potrivit reprezentanților Primăriei, în timpul testelor s-a constatat că timpii necesari pentru degajarea intersecției la schimbarea culorilor semaforului determină pierderea a aproximativ 9 secunde la fiecare ciclu de 90 de secunde, pe toate cele trei instalații de semaforizare. În plus, valorile de trafic din localitate variază semnificativ pe parcursul zilei, ceea ce face dificilă stabilirea unor timpi ficși eficienți atât la orele de vârf, cât și în perioadele cu trafic redus.

„Pentru a nu bloca traficul, s-a decis ca sistemul să rămână permanent pe modul galben intermitent până la implementarea unei soluții inteligente de control al traficului”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Primăria Mărgineni intenționează să preia în administrare sistemul de semaforizare și să realizeze, într-o etapă viitoare de investiții, montarea unor senzori și a unui sistem ITC (Intelligent Traffic Control). Acesta va monitoriza în timp real valorile de trafic și va adapta automat funcționarea semafoarelor în funcție de fluxul de vehicule, eliminând astfel timpii de așteptare inutili.

Până la implementarea noii tehnologii, circulația în intersecția DN2G – DJ119B se va desfășura exclusiv pe baza indicatoarelor rutiere existente, semafoarele urmând să afișeze doar semnalul galben intermitent.

Reprezentanții Primăriei subliniază că instalarea sistemului de semaforizare a avut drept scop creșterea siguranței rutiere într-o intersecție în care au loc frecvent tamponări și accidente.