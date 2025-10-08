Semnal de alarmă al deputatului Fechet, cu privire la munca la negru: „Patronii sfidează statul și profită de pe urma românilor necalificați”

Deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, a tras un semnal de alarmă în Parlamentul României, cu privire la munca la negru.

Potrivit statisticilor, unul din patru români lucrează fără contract de muncă, iar banii primiți nu se ridică uneori nici la nivelul salariului minim pe economie. Iată declarația deputatului Mircea Fechet:

Unul din patru români lucrează la negru, spun statisticile. În total, între 1,9 și 2 milioane oameni care muncesc fără contract și fără asigurare, și sunt plătiți la mica înțelegere, de cele mai multe ori nici măcar la nivelul salariului minim pe economie.

Am tras un semnal de alarmă, din Parlament, asupra fenomenului muncii nedeclarate, prin care „patronii de sclavi” sfidează statul, păcălesc bugetul prin neplata corectă a contribuțiilor și profită de pe urma românilor necalificați, cărora le e frică să nu rămână fără o pâine pe masă.

În construcții, comerț, industria prelucrătoare și agricultură, această practică s-a înțelenit, iar angajatorii merg pe o strategie cunoscută – salariul plătit în mână sau la plic, un artificiu prin care plătesc mai puține taxe la stat pentru un salariu oficial mic.

Cel mai recent, inspectorii de muncă au depistat 530 lucrători la negru, la o fabrică de curierat din Capitală, însă în urma controalelor din ultimii doi ani au fost descoperite sub 1% persoane fără forme legale din numărul total avansat în estimările publice. Adică în jur de 9.000 lucrători / an.

Restul, și vorbim aici de milioane, își riscă sănătatea și sunt condamnați la pensii simbolice, în timp ce hrănesc economia subterană și pun o presiune uriașă pe bugetul de stat.

Înșelătoria e dublă: statul este păcălit (și trebuie să asigure protecția socială pentru cei care rămân fără venit când ies de pe piața muncii), iar angajatul devine din ce în ce mai vulnerabil.

În aceste condiții, propunerea mea pentru însănătoșirea economiei este o ofensivă națională împotriva muncii la negru.

Controale mai eficiente în teren, susținute de tehnologie de ultimă generație, și sprijin pentru angajați, pentru ca toți să-și cunoască și să-și ceară drepturile.

Inițiativa Guvernului de a-i sancționa mai dur pe cei care își construiesc afaceri pe spatele oamenilor vulnerabili este binevenită, iar eu cred că trebuie să fie dublată de o alta: publicarea unei „liste a rușinii” cu firmele sancționate pentru utilizarea muncii nedeclarate, să știm exact cine încalcă legea în mod sistematic.

Ca liberal, cred în libertatea economică și în sprijinirea antreprenoriatului. Dar libertatea nu trebuie confundată cu abuzul, iar business-ul nu trebuie să fie un paravan pentru exploatare.

Ofensiva împotriva muncii la negru trebuie să însemne un efort comun între instituții, angajatori și angajați, pentru ca România să devină țara unde munca cinstită este respectată și reprezintă norma, nu excepția.

Și pentru ca oamenii onești, de bună-credință, să aibă încredere că statul este de partea lor, că le apără drepturile, îi sprijină și nu îi lasă singuri în fața abuzurilor.

– deputatul Mircea Fechet