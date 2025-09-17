Semnal de alarmă al deputatului Mircea Fechet: „Republica Moldova, sora noastră mai mică, trece printr-un moment critic”

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc pe 28 septembrie, iar cu această ocazie, deputatul Mircea Fechet a transmis un semnal de alarmă cu privire la războiul hibrid prin care „Kremlinul nu vrea altceva decât ca – după mai mult de trei ani și jumătate de război cu Ucraina – să facă și din Moldova un câmp de bătălie geopolitică și să o țină captivă în cercul vicios al influenței rusești.”

Deputatul Mircea Fechet a precizat că a lansat, din Parlamentul României, un apel la luciditate și responsabilitate, „în special către partidele extremiste și vocile care, conștient sau nu, contribuie la răspândirea dezinformării în spațiul public.”

Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 28 septembrie, atacurile hibride lansate de Rusia peste Prut s-au intensificat. Nu mai vorbim doar despre propagandă, ci despre o ofensivă informațională totală, în care adevărul este otrăvit zilnic cu minciuni, ură și manipulare.

Am spus-o și o repet cu toată convingerea: ce se întâmplă acum în Republica Moldova este un nou front deschis de Moscova. Un front pe care se bombardează continuu încrederea în Europa, în democrație, în reperele creștine.

Acesta este războiul hibrid, e invizibil, dar devastator, iar Kremlinul nu vrea altceva decât ca – după mai mult de trei ani și jumătate de război cu Ucraina – să facă și din Moldova un câmp de bătălie geopolitică și să o țină captivă în cercul vicios al influenței rusești.

Am citit cu atenție investigația recentă a celor de la Ziarul de Gardă, care arată negru pe alb cum funcționează rețelele de propagandă pro-rusă: cum sunt finanțate din bănci din Moscova, cum sunt organizate, animate și infiltrate pe rețelele sociale. E o rețea care urăște tot ce înseamnă democrație, adevăr și Europa.

Mai grav este că acest război informațional nu se oprește la granița Moldovei. A pătruns și în România. Cu ajutorul unor politicieni, influenceri și propagandiști de ocazie care rostogolesc mesaje venite dinspre Est, sub pretextul că își „apără țara și credința”.

România are o obligație istorică, morală și politică față de Republica Moldova. Trebuie să fie scutul Moldovei, un scut de adevăr, de demnitate, de susținere activă.

Nu suntem doar vecini. Suntem frați.

Iar când frații sunt atacați, fie și cu arme invizibile, nu stai cu mâinile încrucișate.

E esențial să fim alături de Republica Moldova, să protejăm adevărul și tot ce au construit frații noștri cu atâta sacrificiu – viitorul lor democratic, european și liber – pentru că de acest viitor depinde stabilitatea întregii regiuni.

– deputatul Mircea Fechet