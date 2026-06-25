SGA Bacău a început cosirea stufului de pe Lacul de Agrement. Intervenții în zona Insulei de Agrement

Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău a început lucrări de întreținere pe Lacul de Agrement. Se cosește stuful și vegetația acvatică dezvoltată excesiv

Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău desfășoară în această perioadă lucrări de cosire a stufului și a vegetației acvatice dezvoltate excesiv pe Lacul de Agrement, în zona Insulei de Agrement, pe malul drept al acumulării.

Potrivit reprezentanților instituției, temperaturile ridicate și precipitațiile abundente din ultimele luni au favorizat dezvoltarea accelerată a vegetației acvatice. Intervenția este necesară atât pentru menținerea funcționalității acumulării, cât și pentru păstrarea unui aspect îngrijit al uneia dintre cele mai frecventate zone de recreere din municipiul Bacău.

Lucrările sunt realizate cu ajutorul unui utilaj amfibiu multifuncțional, specializat pentru intervenții în mediul acvatic. Acesta permite cosirea și îndepărtarea vegetației în condiții de eficiență și siguranță, fără a afecta accesul în zonele greu accesibile de pe luciul de apă.

Reprezentanții SGA Bacău subliniază că protejarea mediului rămâne o prioritate pe durata intervențiilor. Astfel, lucrările sunt planificate astfel încât să fie păstrate zonele de cuibărit ale păsărilor, iar echilibrul ecosistemului să nu fie afectat. Se intervine exclusiv în sectoarele în care vegetația s-a extins excesiv și unde este necesară întreținerea luciului de apă și a malurilor.

Prin aceste acțiuni, Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău urmărește să păstreze un echilibru între administrarea eficientă a acumulării și conservarea valorilor naturale ale zonei, astfel încât Lacul de Agrement să rămână un spațiu curat, atractiv și prietenos atât pentru băcăuani, cât și pentru speciile care își găsesc aici habitatul.