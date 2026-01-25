Sinaxar ortodox: Sfînta Muceniță Lucia

Sinaxar romano-catolic: Sfîntul Ioan al Crucii

Duhul lui Antihrist, prezent în cărțile și Bibliile sectare, întunecă mintea credincioșilor și strecoară în ea îndoială de credință, credință eretică, credință schismatică, necredință (ateismul), neasculatarea

și nesupunerea față de ierarhia bisericească ortodoxă. Preoții și creștinii ortodocși primesc binecuvîntare de la arhiereu pentru a propovădui Cuvîntul lui Dumnezeu și astfel cuvintele lor sînt

luminate de Harul Duhului Sfînt. Sectarii, ereticii și schismaticii primesc putere de a propovădui de la diavolii arhiconi. De aceea, Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe ne spun ca să nu discutăm cu

ereticii, pentru a nu primi în mintea noastră duhurile diavolești ale lui Antihrist. Cuvîntul scris se materializează pe hîrtie, dar se transmite prin duh. De aceea, primind sau citind o carte sau o Biblie sectară vom primi duhurile lui Antihrist în sufletele noastre și astfel vom avea gînduri de necredință, erezie și hulă în mintea noastră. Odată cu cartea eretică primim și duhurile arhiconice, care, prin citit, pătrund în mintea noastră. Mintea omului, cînd își fixează atenția asupra unui obiect, intră în interacțiune cu acel obiect. Citind, de pildă, o carte, noi stabilim legătura sufletească cu autorul ei și cu cei care au citit sau citesc în acel moment acea carte. Dacă autorul

cărtii este un creștin cu viață sfîntă, care după mutarea sa din această viață a ajuns la fericirea cea veșnică, sufletul cititorului are parte de bucuriile cele duhovnicești. Dacă, dimpotrivă, scriitorul este

un om păcătos, iar cărțile lui descriu păcate (desfrînare, beție, homosexualitate, crime, tîlhării, necredință, erezii), cititorul are părtășire cu duhurile diavolești, care l-au ajutat pe scriitor să scrie și

să răspîndească o astfel de carte.

a din această viață a ajuns la fericirea cea veșnică, sufletul

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!