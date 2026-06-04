SJU Bacău: aproximativ 120 de paciente s-au testat HPV, prin programul gratuit. 10% din rezultate, pozitive

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Aproximativ 120 de femei s-au testat gratuit pentru depistarea virusului papiloma uman (HPV), vinovat de apariția cancerului de col uterin, în cadrul programului implementat în luna martie a acestui an de conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Potrivit unui comunicat al SJU Bacău, programul facilitează accesul gratuit la testarea HPV și la servicii moderne de screening pentru cancerul de col uterin. Astfel, până în prezent, peste 130 de persoane s-au înscris în program, dintre care aproape 120 de paciente au fost de acord să fie testate HPV. Din acest total, 91 erau persoane asigurate în sistemul național de sănătate, diferența reprezentând paciente neasigurate.

Probele au fost analizate în cadrul modernului Laborator de microbiologie, dotat cu echipamente de ultimă generație, recent inaugurat, în urma unei investiții de aproape 3,4 milioane de euro, implementată cu fonduri asigurate prin PNRR și de la bugetul Consiliului Județean Bacău.

„Menționăm că 10% din totalul recoltărilor au fost probe pozitive, ceea ce înseamnă că pacientele pot primi, în timp util, indicații privind conduita terapeutică pe care să o urmeze”, transmite SJU Bacău.

Destinat în special pacientelor cu vârste între 30 și 65 de ani, programul a urmărit prevenirea apariției acestui tip de cancer, prin încurajarea femeilor să accepte testarea HPV, examen gratuit. Astfel, pacientele au avut acces la consultații și screening modern, direct în Ambulatoriul de specialitate și la Maternitatea SJU Bacău.

„Fiecare test efectuat înseamnă o șansă în plus pentru depistarea la timp a unor afecțiuni care pot fi prevenite sau tratate cu succes. Le mulțumesc tuturor pacientelor care au avut încredere în echipa noastră și au ales să facă acest pas important pentru sănătatea lor. În același timp, încurajez toate femeile eligibile să profite de această oportunitate gratuită de screening. Cancerul de col uterin poate fi prevenit, iar diagnosticul precoce salvează vieți” – Ec. Ion-Marius Savin, Manager SJU Bacău.

Programul va continua, cel puțin până la finalul anului. Prin urmare, băcăuancele interesate se pot programa pentru o consultație ginecologică în Ambulatoriu, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, urmând ca testarea HPV să fie realizată gratuit, în funcție de recomandarea medicului, de luni până vineri, între orele 12:00 – 15:00.

Pacientele neasigurate pot solicita programare directă la medicul ginecolog, iar testarea HPV va fi realizată gratuit cu sprijinul Asociației Pentru Viață Bacău, de luni până vineri, între orele 12:00 – 17:00.