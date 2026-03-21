Spitalul Onești: Tumoră abdominopelvină de 5,6 kg, extirpată de la o pacientă de 61 ani

O femeie de 61 de ani a ajuns la Spitalul Municipal Onești cu dureri puternice și dificultăți de mers. În spatele acestor simptome se ascundea o tumoră abdominopelvină uriașă, de 5.6 kg, care îi afecta profund viața de zi cu zi.

Echipa medicală a decis o intervenție complexă: laparotomie exploratorie, urmată de histerectomie totală cu anexectomie bilaterală. S-a reușit extirparea completă a formațiunii de 5.600 de grame (5,6 kg).

Echipa medicală a fost formată din:

Dr. Dan Bandea – șef secție

Dr. Sandu Aprodu – medic curant

Dr. Rodica Tărcuță – șef bloc operator

Dr. Diana Ciornea (ATI) și o echipă de asistenți dedicați

„O echipă care a demonstrat nu doar competență, profesionalism, ci și curaj, implicare și suflet! Astăzi, pacienta este în evoluție favorabilă. Durerea începe să dispară. Astăzi, începe un nou capitol în viață!”, transmit reprezentanții Spitalului Municipal Onești.