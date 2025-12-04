Sudul Bacăului rămâne fără apă la noapte, pentru lucrări de branșare la Aurora Retail Park

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) informează că, urmare a solicitării SC Aurora Retail Park Red SRL privind executarea lucrărilor de branșare a noului spațiu comercial de pe strada Narciselor nr. 14, va fi întreruptă furnizarea apei potabile în zona Sud a municipiului Bacău.

Foto arhivă

Oprirea apei este programată pentru intervalul 4 decembrie 2025, ora 23:00 – 5 decembrie 2025, ora 05:00, fiind afectați consumatorii situați între zona Orizont și complexul Metro.

Pentru restul municipiului Bacău, CRAB anunță că apa va fi furnizată cu debit și presiune reduse pe durata executării lucrărilor.

Operatorul recomandă consumatorilor din zonele afectate să își asigure rezerve de apă potabilă pentru perioada menționată, pentru a evita disconfortul generat de lipsa apei.

CRAB mai precizează că, la reluarea furnizării, este posibil să apară fenomene temporare de turbiditate (apă murdară) în rețea.