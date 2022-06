SURSE: Gabriel Lupu, în cărți pentru funcția de subprefect al Bacăului

Surse din cadrul PNL au dezvăluit pentru Ziarul de Bacău faptul că Gabriel Lupu va fi propunerea formațiunii pentru fotoliul de subprefect al județului. Acesta o va înlocui pe Tudorița Lungu, care a fost numită în funcția de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.

Gabriel Lupu, actualmente consilier local PNL, urmează să fie propus în cadrul Biroului Politic al liberalilor și, dacă va fi votat, vor urma procedurile de validare și numire a acestuia în funcție de către Guvern.

Gabriel Lupu are 48 de ani, este lector la Universitatea Bacău, facultatea de Educație Fizică și Sport. Are ștate vechi în politica băcăuană, începându-și activitatea în anii 2000. Are la activ mai multe mandate de consilier local. A candidat fără succes și la Parlament, iar ca funcții publice este de notat funcția de director CSM 2010 Bacău, între 2010 și 2013.