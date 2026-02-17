Sute de amenzi date de polițiștii băcăuani, în cadrul unei acțiuni care i-a vizat pe șoferii de TIR-uri și autocare

Peste 600 de conducători auto care efectuau transport de mărfuri sau persoane au fost sancționați de polițiștii băcăuani, în cadrul acțiunii TRUCK & BUS.

În perioada 09-15 februarie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave, având ca scop verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri și persoane.

În vederea reducerii riscului rutier pe drumurile publice, precum și pentru conștientizarea participanților la trafic cu privire la pericolul la care se expun prin nerespectarea normelor legale referitoare la circulația pe drumurile publice, polițiștii rutieri au aplicat 639 de sancțiuni contravenționale.

Ca urmare a nerespectării prevederilor legale în vigoare, au fost aplicate 488 de sancțiuni contravenționale pentru conducătorii auto care efectuau transport de mărfuri și 151 de sancțiuni pentru șoferii care efectuau transport de persoane.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate au fost identificate 48 de autovehicule având defecțiuni tehnice și 6 cu abateri în ceea ce privește utilizarea tahografului. Totodată, au fost efectuate testări în vederea depistării conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului, fiind reținute în acest sens 6 permise de conducere.

Vehicul indisponibilizat de polițiști și amendă de 12.000 lei

Tot în cadrul acțiunii, pentru nerespectarea timpilor de odihnă au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale. La activități au participat și inspectorii I.S.C.T.R.

De exemplu, polițiștii rutieri au oprit în trafic pe DN2-E 85, în localitatea Cleja, un ansamblu de vehicule destinat activității de transport marfă, iar în urma analizei datelor cu softul TachoScan din dotare, s-a constatat că a fost manipulată aparatura tahograf, fiind identificat un dispozitiv tip „telecomandă”.

Operatorul de transport a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 12.000 de lei și s-a dispus măsura de imobilizare a vehiculului.