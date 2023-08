Taberele de la Valea Budului și Sălătruc devin doar amintiri. „Statul român a dezamăgit și de această dată, prin incompetență și nepăsare”

Taberele de la Valea Budului și Sălătruc intră ușor-ușor în paragină. Situația este asemănătoare însă în toată țara, vina fiind dată pe reorganizarea Ministerului Tineretului și Sportului.

Dacă la Valea Budului anul acesta a fost organizat un singur eveniment, la Sălătruc n-a mai călcat picior de copil. Conducerea Direcției Județene de Tineret și Sport Bacău susține că lipsa fondurilor este cea care a dus la asemenea situație. „Nu sunt bani. Noi am organiza tabere. Dar nu mai există nici așa mare cerere din partea privaților, care organizau evenimente în cele două locații. La Valea Budului am avut un eveniment anul acesta, însă la Sălătruc niciunul”, a declarat Radu Ababei, directorul DJTS Bacău.

Situația este generalizată, în toată țara. Parlamentarul băcăuan Cristian Ichim (PLUS) susține că există o lipsă de interes a Guvernului care lasă copiii defavorizați fără unica lor șansă la o vacanță frumoasă.

Mai este o lună din vacanța de vară și foarte mulți copii din medii defavorizate nu au reușit, nici anul acesta să meargă într-o tabără, la munte sau la mare. Prin reorganizarea Ministerului Tineretului și Sportului din luna februarie 2022 centrele de agrement (fostele taberele școlare) ar fi trebuit să fie transferate la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Am întrebat de două ori ministerul de resort dacă a preluat aceste centrele de agrement, câte dintre ele sunt funcționale și care sunt resursele disponibile pentru modernizare. În primul răspuns, fosta doamnă ministru Firea mi-a comunicat că instituția pe care o coordona era în proces de preluarea a patrimoniului tineretului, inclusiv a centrelor de agrement (fostele tabere școlare). În a doua solicitare pe care am făcut-o, la distanță de aproape un an de zile, mi s-a transmis că procesul de preluare a fostelor tabere școlare nu s-a finalizat, încă.

În mijlocul tuturor manevrelor birocratice sunt de fapt, sute de copii care ar fi putut să beneficieze de o vacanță plăcută, la munte sau la mare. Pe de altă parte, rămâne o mare necunoscută starea acestor centre de agrement. Nu avem nicio informație despre dotări, despre serviciile pe care le oferă sau personalul angajat.

Singurii care le pot oferi o vacanță plăcută acestor copii, a căror familii nu își permit un concediu decent sunt organizațiile neguvernamentale, care cu mult efort și dedicație organizează strângeri de fonduri. Statul român a dezamăgit și de această dată, prin incompetență și nepăsare.

declară deputatul Cristian Ichim