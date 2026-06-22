Tăiere de panglică, de 28.000 de lei. Primăria organizează un eveniment pentru inaugurarea Promenadei Bistriței

Primăria Municipiului Bacău a pregătit un proiect de hotărâre pentru organizarea evenimentului „Promenada Bistriței 2026”, care va marca finalizarea și recepționarea obiectivului „Coridor pentru deplasări nemotorizate Promenada Bistriței”, unul dintre puținele proiecte cu fonduri europene realizate fără probleme de municipalitate. Potrivit documentației care va ajunge pe masa Consiliului Local, evenimentul va fi organizat după recepția investiției, la o dată ce va fi stabilită ulterior, prin dispoziție a primarului.

Administrația locală susține că noua promenadă reprezintă „un moment de referință pentru infrastructura de recreere a municipiului”, iar inaugurarea va fi folosită pentru promovarea activităților culturale și artistice. Programul propus include recitaluri de muzică clasică, jazz și muzică de cameră susținute de elevii și profesorii Colegiului Național de Artă „George Apostu”, expoziții de pictură, grafică și sculptură, precum și o expoziție de fotografii cu imagini din municipiul Bacău.

Un element inedit al proiectului îl reprezintă achiziția unor scaune mobile pentru exterior, inspirate de mobilierul urban utilizat în marile parcuri europene. Acestea vor fi folosite inițial în cadrul evenimentului, urmând ca ulterior să rămână ca dotare permanentă pe Insula de Agrement. Conform documentelor, băcăuanii vor putea muta liber scaunele pentru lectură, relaxare sau pentru a admira peisajul de pe malul Bistriței.

În cadrul inaugurării va fi implicat și Centrul de Cultură „George Apostu”, care va organiza tururi ghidate gratuite pentru grupuri de aproximativ 25-30 de persoane. Vizitatorii vor putea vedea muzeul în aer liber al instituției, expoziția de benzi desenate „No Hate Manga Stories”, expoziția de grafică „Overflow”, semnată de Ana Vintilă, precum și expoziția de final a proiectului „Ateliere la Muzeu”.

Pentru organizarea evenimentului, municipalitatea propune alocarea a 28.000 de lei din bugetul local. Din această sumă, 10.000 de lei vor fi utilizați pentru materiale promoționale, printuri pentru expoziția foto și beach-flaguri, iar 18.000 de lei vor fi cheltuiți pentru achiziția mobilierului urban mobil.