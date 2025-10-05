Tânar de 17 ani din Hemeiuș, prins la volanul unui BMW fără permis de conducere și sub influența alcoolului. Riscă 1-5 ani de închisoare

Un tânăr de 17 ani din Hemeiuș riscă închisoarea de la 1 la 5 ani, după ce a fost prins la volanul unui BMW și beat, și fără permis.

Sâmbătă seara, în jurul orei 21:00, un echipaj de poliție din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, în timpul desfășurării activităților de patrulare, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe bulevardul Unirii din municipiul Bacău.

Conducătorul autoturismului nu a respectat semnalele polițiștilor și a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia în trafic. Vehiculul a fost observat de către polițiști oprind, iar din interior au coborât trei tineri, care au fugit.

La scurt timp, cu sprijinul unui polițist din cadrul Serviciului Rutier Bacău, aflat în timpul liber și al polițiștilor din cadrul Secției 1 Poliție Bacău, au fost identificați cei trei tineri și conduși la sediul poliției pentru audieri.

Din cercetări a reieșit faptul că persoana care ar fi condus autoturismul este un tânăr de 17 ani, din comuna Hemeiuș, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, în urma testării celui în cauză cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, din verificările efectuate s-a stabilit că autoturismul nu deținea inspecție tehnică periodică și nici asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) valabile. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru aceste abateri, precum și pentru conducerea sub influența alcoolului, valoarea totală a sancțiunilor aplicate fiind de 4.050 de lei. Ca măsură complementară, au fost retrase plăcuțele cu numerele de înmatriculare.

De asemenea, toți cei trei tineri au fost sancționați contravențional, conform Legii nr. 61/1991, pentru împiedicarea organelor de poliție să ducă la îndeplinire măsurile legale, fiecare cu amendă în valoare de 1.500 de lei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier Bacău, în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere. (sursa: comunicat IPJ Bacău)