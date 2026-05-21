Tânăr de 19 ani, prins cu 144 km la oră comuna în Berești-Tazlău

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Un tânăr de 19 ani a fost prins de polițiști conducând cu 144 km/h prin comuna Berești-Tazlău, adică cu 94 km mai mult decât limita legală pe acel sector de drum. Cazul a fost descoperit în cadrul unei ample acțiuni pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, desfășurată de polițiștii din Moinești, în perioada 19-20 mai.

Pentru încălcarea legii, tânărul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.050 de lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile.

În cadrul acțiunii, polițiștii au verificat peste 80 de autovehicule, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate, în total, 77 de sancțiuni contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice. Totodată, polițiștii au reținut 5 permise de conducere și au retras 2 certificate de înmatriculare, ca măsuri complementare dispuse conform legislației în vigoare.