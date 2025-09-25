Tanczos Barna: „În Valea Uzului este locul de naștere al lui Simion și al AUR. Sunt instrumente ale Rusiei și nu este întâmplare”

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, că, dacă extremiștii „ar fi avut un pic de vânt în pupă, ar fi câștigat și ar fi dus România într-o direcție total diferită”. În plus, Tanczos a mai declarat că „locul de naștere” al lui George Simion și al partidului AUR este în Valea Uzului, când au avut loc incidentele din cimitirul eroilor (2019).

FOTO: Autoritățile din Drămănești și George Simion, liderul AUR, agită spiritele – imagine din Dărmănești realizată înaintea incidentelor

Vorbind despre campania electorală și dosarul în care sunt anchetați Călin Georgescu și Horațiu Potra, Tanczos Barna a declarat că: „Am văzut ieri, alaltăieri din datele oferite de domnul procuror general, ce instrumente au avut la dispoziție, ce au construit ani de zile și noi am văzut acum cinci ani sau chiar șase ani, dacă nu mă înșel, în Valea Uzului, acolo unde s-a născut AUR, că acolo este locul de naștere al lui Simion, al AUR. Au avut de atunci susținere și eu sunt convins de acest lucru, chiar dacă n-am avut atunci dovezi clare și n-a căutat nimeni atunci dovezile clare că au fost susținuți de atunci de Rusia”.

Vicepremierul a mai spus că toate aceste evenimente organizate și împinse sunt instrumente ale Rusiei și că nu este o coincidență că la câțiva în distanță George Simion și Călin Georgescu merg împreună în alegeri parlamentare, în alegeri prezidențiale, se susțin.

Când au avut loc evenimentele de la Valea Uzului, în 2019, la care face referire Tanczos Barna, George Simion a fost susținut atunci puternic de politicieni ALDE Bacău, care acum se regăsesc în AUR, dar și de primarul liberal din Dărmănești, Constantin Toma.