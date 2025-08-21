Tatăl luptătorului băcăuan reținut de Poliție: „Băiatul meu e victimă!”. Directorul CSM susține că va suspenda contractul sportivului până la finalizarea anchetei

Au apărut primele reacții, după ce Ziarul de Bacău a publicat articolul despre reținerea campionului național la lupte Igor Botez. Tatăl luptătorului susține că fiul său apăra o fată agresată, în timp ce directorul CSM Bacău, clubul care l-a legitimat pe luptător, susține că va suspenda contractul sportivului până la finalizarea anchetei.

Inițial, IPJ Bacău a anunțat că l-a reținut 24 de ore pe sportivul Igor Botez (foto), după care a fost plasat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău. Vestea a stârnit reacții de la cei implicați. Tatăl sportivului susține că fiul său este nevinovat. „Băiatul meu doar a imobilizat persoana de 36 de ani, care agresa o copilă de 20 ani, și alții îl lovesc, nu băiatul meu. Nu trebuia sa defăimați imaginea copilului care din acuzat a ajuns victimă. Așa au hotărât procurorii ieri”, a susținut tatăl sportivului.

La scurt timp, avocatul familiei a transmis și un drept la replică, în care prezintă faptele din perspectiva sportivului. Replica a fost publicată integral într-un articol separat.

Antrenorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu, susține că până la finalizarea anchetei va suspenda contractul cu sportivul. „Am fost informați oficial despre incidentul în care a fost implicat unul dintre sportivii noștri, aflat în prezent sub control judiciar. În consecință, voi propune Consiliului de Administrație al CSM încetarea contractului acestuia, așa cum am proceda în orice situație în care un sportiv își folosește abilitățile dobândite la antrenamente în afara cadrului sportiv.

Astfel de incidente sunt regretabile din mai multe motive. În primul rând, prin impactul negativ asupra vieții tuturor celor implicați: pe de o parte, victimele, iar pe de altă parte, tinerii sportivi care își încheie în mod rușinos cariera prin astfel de gesturi. Mai mult, asemenea situații aruncă o umbră nemeritată asupra imaginii sporturilor pe care îl reprezintă.

Noi pregătim sportivi pentru competiții corecte, desfășurate într-un cadru controlat, nu pentru bătăi în afara regulilor sportive. Acest incident reprezintă și pentru noi o ocazie de a analiza dacă nu cumva e necesar să punem un accent mai mare pe componenta educațională a pregătirii, pentru că performanța sportivă nu este tot ce contează”, a transmis Adrian Gavriliu.