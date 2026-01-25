Testările Naționale s-au terminat, începe înscrierea la liceu

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a finalizat, ieri, clasamentul general al elevilor care s-au prezentat în sesiunea din acest an la Testele Naționale. Cu un procent de promovabilitate de 85,5 la sută, județul Bacău se situa, pînă ieri, pe locul trei în ierarhia întocmită, la nivel național, de Ministerul Educației și Cercetării, după centralizarea rezultatelor obținute imediat după terminarea Testelor Naționale. Inspectorul școlar general adjunct Mirela Berza, președintele comisiei constituite la nivelul județului Bacău pentru organizarea Testelor Naționale, spune că, după corectarea tezelor celor 733 de elevi nemulțumiți de notele obținute și au făcut contestație, procentul de promovabilitate a mai crescut, însă, pînă la 87,29 la sută. Este posibil ca, în aceste condiții, ierarhia stabilită la nivel național să sufere o serie de modificări. „Trebuie, însă, precizat că acest procent reflectă promovabilitatea înregistrată în rîndul elevilor care s-au prezentat la examen. Dacă erau luați în calcul și cei aproximativ 2.000 de absolvenți de gimnaziu care nu s-au prezentat la examen, probabil că rezultatele ar fi fost mai aproape de realitate”, mai este de părere Mirela Berza.

Repartiția computerizată, programată pe 14 iulie

Absolvenții de gimnaziu care nu au promovat Testele Naționale sau care nu s-au prezentat la acest examen se vor putea înscrie doar la o școală de arte și meserii. Elevii care au reușit să obțină note de trecere la toate probele din concurs pot spera, în funcție de nota pe care au obținut-o la Testele Naționale și de media avută în timpul anilor de gimnaziu, să ajungă la un liceu cu prestigiu din județ. Inspectorul școlar general adjunct Mirela Berza spune că absolvenții de gimnaziu completează pe fișa de înscriere, în ordinea descrescătoare a preferințelor, codurile opțiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. „Cel mai bun punct de reper pentru candidați este media cu care s-a făcut admiterea la liceele pentru care optează în cursul anilor trecuți. Fiecare absolvent de liceu a primit încă din timpul școlii o broșură informativă referitoare la modul în care se va face, în acest an, admiterea în liceu. în acest material pot fi găsite toate informațiile necesare pentru completarea fișelor de înscriere, precum și ultimele medii de intrare la liceele din județ de anul trecut”, mai precizează Mirela Berza. Completarea listei de opțiuni se va face de către candidat în prezența părintelui și dirigintelui, care vor semna, împreună, fișa de înscriere. În perioada 3 – 8 iulie 2006, conform planificării stabilite de comisia din școală, părinții și elevii vor verifica, în prezența diriginților, corectitudinea datelor din fișa listată de calculator pentru fiecare elev. Repartiția computerizată este programată pentru data de 14 iulie. (Elena SOLOMON)

