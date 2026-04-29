Thermoenergy anunță sistarea temporară a agentului termic pentru zona centrală a Bacăului, ca urmare a unor lucrări de mentenanță

Ca urmare a programului de mentenanță planificată pentru anul 2026, în perioada 04 – 23 mai 2026, Thermoenergy Group SA Bacău va sista furnizarea de agent termic la CT Prefectură, întrucât în această perioadă vor fi executate lucrări planificate.

Prin urmare, vor fi afectați consumatorii cu domiciliul în zona aferentă, după cum urmează:

str. Ioniță Sandu Sturza nr. 3

str. Războieni nr. 11, 24, 30, 32

str. Mărășești nr. 4

str. Vasile Alecsandri nr. 2