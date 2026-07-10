Trafic de droguri de mare risc, destructurat la Bacău. Peste un kilogram de mefedronă adus din Marea Britanie, trei mașini puse sub sechestru

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au destructurat o activitate de trafic internațional de droguri de mare risc, în urma unei anchete care a dus la reținerea unui bărbat în vârstă de 38 de ani.

Potrivit anchetatorilor, la începutul lunii iulie, suspectul s-ar fi deplasat în Marea Britanie, de unde ar fi procurat peste un kilogram de 4-MMC, drog de mare risc cunoscut și sub denumirea de mefedronă. Ulterior, acesta ar fi introdus substanța în România.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi determinat o altă persoană, în vârstă de 23 de ani, să expedieze coletul în care se afla drogul prin intermediul unui serviciu de transport internațional, fără ca aceasta să cunoască natura reală a conținutului.

Suspectul a fost prins în flagrant imediat după ce a ridicat coletul. În continuarea cercetărilor, polițiștii au efectuat, la data de 9 iulie, trei percheziții în municipiul Bacău.

În urma descinderilor au fost descoperite și ridicate mai multe pungi și recipiente cu substanțe cristaline, pulverulente și vegetale, comprimate de diferite forme și culori, grindere, obiecte care prezentau urme de substanțe interzise, precum și alte mijloace de probă utile anchetei.

Totodată, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a trei autoturisme care aparțin bărbatului cercetat.

La data de 9 iulie, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea acestuia, iar astăzi, 10 iulie, au sesizat Tribunalul Bacău cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor criminaliști și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Bacău, al polițiștilor de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

Pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.