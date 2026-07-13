Trafic închis pe Centura Bacău, până la finalul lunii august, pentru racordarea cu noul tronson al Autostrăzii A7

Centrul Infotrafic anunţă că, în perioada 15 iulie – 31 august, traficul rutier este închis pe Centura Bacău, pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al Autostrăzii A7.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, în perioada 15 iulie – 31 august 2026, va fi închisă circulaţia pe varianta de ocolire a municipiului Bacău (Autostrada A7), între kilometrii 0 şi 20+300 metri, între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu şi Bogdan Vodă, pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al Autostrăzii A7”, anunţă, luni, Centrul Infotrafic.

Potrivit sursei citate, circulaţia va fi deviată, astfel:

– pentru relaţia Bucureşti – Suceava: DN 2 – DJ 252D – DJ 252B – DJ 252 – DN 2F – municipiul Bacău – DN 2 sau DN 2 – DN 2T – DN 11 – municipiul Bacău – DN 2G – DJ 119 B – DN 15 – DN 2U – DN 2;

– relaţia Bucureşti – Vaslui: DN 2 – DJ 252D – DJ 252B – DJ 252 – DN 2F;

– pentru relaţia Bucureşti – Piatra Neamţ: DN 2 – DN 2T – DN 11 – municipiul Bacău – DN 2G – DJ 119B – DN 15.