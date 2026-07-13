Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Top Story / Trafic închis pe Centura Bacău, până la finalul lunii august, pentru racordarea cu noul tronson al Autostrăzii A7

Trafic închis pe Centura Bacău, până la finalul lunii august, pentru racordarea cu noul tronson al Autostrăzii A7

Lasă un comentariu

Centrul Infotrafic anunţă că, în perioada 15 iulie – 31 august, traficul rutier este închis pe Centura Bacău, pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al Autostrăzii A7.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, în perioada 15 iulie – 31 august 2026, va fi închisă circulaţia pe varianta de ocolire a municipiului Bacău (Autostrada A7), între kilometrii 0 şi 20+300 metri, între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu şi Bogdan Vodă, pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al Autostrăzii A7”, anunţă, luni, Centrul Infotrafic.

Potrivit sursei citate, circulaţia va fi deviată, astfel:

– pentru relaţia Bucureşti – Suceava: DN 2 – DJ 252D – DJ 252B – DJ 252 – DN 2F – municipiul Bacău – DN 2 sau DN 2 – DN 2T – DN 11 – municipiul Bacău – DN 2G – DJ 119 B – DN 15 – DN 2U – DN 2;

– relaţia Bucureşti – Vaslui: DN 2 – DJ 252D – DJ 252B – DJ 252 – DN 2F;

– pentru relaţia Bucureşti – Piatra Neamţ: DN 2 – DN 2T – DN 11 – municipiul Bacău – DN 2G – DJ 119B – DN 15.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *