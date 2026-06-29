Tragedie în Săucești! Un adolescent de 16 ani a murit după ce a fost scos inconștient din râul Siret

În această seară, pompierii militari băcăuani au fost solicitați să intervină în comuna Săucești, satul Șerbești, pentru salvarea unui copil scos din apa râului Siret, în stare de inconștiență.

La fața locului au acționat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). A fost anunțat și SVSU. La locul intervenției s-a deplasat și elicopterul SMURD Galați.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipajele de intervenție și a manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, medicul de pe elicopterul SMURD a declarat decesul victimei, un băiat în vârstă de 16 ani.