Tranzacţie uriaşă! Frații Pavăl, fondatorii Dedeman Bacău, au cumpărat cu 377 milioane de euro 7 clădiri de birouri

Pavăl Holding (aparținând fraților Pavăl, fondatorii Dedeman Bacău) a semnat achiziţia birourilor firmei austriece CA Immo din România şi astfel marchează un nou record pentru un investitor român. „Tocmai am semnat achiziţia birourilor CA Immo din România”, a declarat pentru ZF Dragoş Pavăl, cofondatorul Pavăl Holding şi Dedeman.

Fraţii Pavăl cumpără birourile grupului austriac într-o tranzacţie de circa 377 milioane de euro, cel mai mare „deal” din piaţa locală, scrie Ziarul Financiar.

Preţul portofoliului în tranzacţie este redus cu 3% faţă de valoarea clădirilor înregistrată în rapoartele publicate la 30 iunie 2022. Potrivit raportului, la 30 iunie 2022 valoarea portofoliului din România era evaluat la 389 milioane euro, iar dacă se ia în calcul reducerea de 3%, atunci tranzacţia se ridică la circa 377 millioane euro. Spre comparaţie, la final de 2021, când inflaţia nu era la nivelul actual şi războiul din Ucraina nu afecta economia europeană, portofoliul era evaluat la 395,4 milioane euro.

Recordul anterior a fost stabilit de preluarea birourilor NEPI-Rockcastle de către AFI Europe contra sumei de 307 milioane euro în 2020.

Dedeman a mai finalizat şi achiziţia primei clădiri de birouri a U Center de la Forte Partners. În total, Dedeman este la a patra tranzacţie de birouri după The Bridge, The Office din Cluj şi Dacia One.

Potrivit comunicatului CA Immo, odată cu proprietăţile din România cumpărătorul a preluat şi angajaţii echipei locale.