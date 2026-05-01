Pod de 700 de metri, 7 giratorii și piste de biciclete. Detalii despre „Drumului estului”, de 5,5 km, ce leagă noul pod peste Bistrița, Letea Veche și Autostrada A7

Consiliul Local Bacău a aprobat joi studiul de fezabilitate pentru realizarea noului pod peste râul Bistrița, proiect de 714 milioane de lei care include și conectarea cu centura estică a Bacăului (autostrada A7) și comuna Letea Veche.

imagine generată cu AI, după detaliile din proiect

Proiectul prevede construirea unui drum nou de aproximativ 5,5 kilometri, cu pod peste râul Bistrița și peste canalul de aducțiune UHE Bacău II, sensuri giratorii, trotuare, piste pentru biciclete, spații verzi, bretele de racordare la A7 și lucrări ample pentru siguranță rutieră și scurgerea apelor pluviale. Durata estimată de execuție este de 36 de luni de la data atribuirii contractului.

Traseu nou din zona Milcov – Kaufland până la A7

Noul drum va porni din zona giratoriului de pe strada Milcov, lângă Kaufland, și va continua spre est, traversând râul Bistrița și canalul de aducțiune UHE Bacău II, în zona Barajului Bacău I. Pentru această traversare este prevăzut un pod principal cu lungimea de 709 metri, una dintre cele mai importante lucrări ale proiectului.

După traversarea Bistriței, traseul ajunge în zona comunei Letea Veche, unde se va racorda la DJ 207G printr-un giratoriu nou. De aici, drumul continuă pe direcția străzii Zorilor, traversează zone din extravilanul comunei și ajunge la DC 86.

În continuare, proiectul asigură conectarea cu A7, varianta ocolitoare a Bacăului, în zona km 9+128. Documentația precizează că traseul folosește zona pasajului existent peste A7, însă nu sunt prevăzute lucrări pe segmentul pasajului existent, pe o lungime de aproximativ 529 de metri.

Proiectul este împărțit în 12 tronsoane

Documentația tehnică împarte investiția în 12 tronsoane, fiecare cu lucrări specifice.

Primul tronson prevede reconfigurarea giratoriului de pe strada Milcov, în zona Kaufland, pe o lungime de aproximativ 20 de metri. Aici, drumul va avea profil urban, cu patru benzi de circulație, spații verzi, trotuare și piste pentru biciclete.

Al doilea tronson are o lungime de 130 de metri și continuă cu același profil de stradă cu patru benzi, fiecare de 3,50 metri. Urmează rampa de acces către pod, pe o lungime de 145 de metri, unde profilul se reduce la două benzi, dar include în continuare trotuare și piste pentru biciclete.

Podul peste Bistrița și canalul UHE Bacău II are 709 metri. Pe pod sunt prevăzute două benzi de circulație, fiecare de 3,90 metri, precum și trotuare și piste de biciclete pe ambele părți.

După pod, traseul coboară spre Letea Veche printr-o rampă de 297 de metri, până la intersecția cu DJ 207G, în strada Tecuciului, unde va fi construit un sens giratoriu nou.

Un tronson important, de 1.846 de metri, continuă pe strada Zorilor din Letea Veche și prin extravilanul comunei. Acesta va avea două benzi de circulație, acostamente, trotuare, piste pentru biciclete, spații verzi și șanțuri pereate pe ambele părți. Documentația prevede și drumuri de acces către terenurile agricole, acolo unde noul traseu traversează zone extravilane.

Legături la A7 pentru direcțiile București și Roman

Investiția nu se limitează la legătura dintre municipiul Bacău și Letea Veche, ci creează un coridor rutier care ajunge până la infrastructura majoră de transport reprezentată de Autostrada A7.

Pentru direcția București, documentația prevede un nod rutier cu o lungime de 731 de metri, format dintr-o bretea cu dublu sens și două bretele unidirecționale de intrare și ieșire din autostradă.

Pentru direcția Roman, este prevăzut un alt nod rutier, cu o lungime de 623 de metri, realizat după aceeași configurație: o bretea cu dublu sens și două bretele unidirecționale.

Astfel, șoferii din Bacău și Letea Veche vor avea acces mai rapid la A7, atât spre sud, în direcția București, cât și spre nord, în direcția Roman.

Drum cu două și patru benzi, trotuare și piste pentru biciclete

Partea carosabilă va avea lățimi între 7 și 14 metri, în funcție de tronson. La plecarea din zona străzii Milcov, drumul va avea patru benzi de circulație, iar pe cea mai mare parte a traseului va continua cu două benzi.

Proiectul include și infrastructură pentru pietoni și bicicliști. Pe ambele părți ale traseului sunt prevăzute trotuare cu lățimi între 1,50 și 1,80 metri, piste pentru biciclete cu lățimi între 1,50 și 1,80 metri, respectiv spații verzi cu lățimi între 1,00 și 1,50 metri.

La trecerile de pietoni, bordurile vor fi coborâte la nivelul carosabilului, pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilități. Pistele pentru biciclete vor fi marcate distinct, cu marcaj antiderapant de culoare verde. În zonele de intersecție cu drumurile laterale, pistele vor fi marcate cu roșu, pentru a atrage atenția șoferilor. Aceeași culoare va fi folosită și la trecerile de pietoni, unde se va aplica un covor antiderapant roșu peste care vor fi trasate marcajele de traversare.

Șapte giratorii și lucrări pentru fluidizarea traficului

Conform indicatorilor tehnico-economici, proiectul include șapte giratorii. Acestea vor avea rolul de a fluidiza traficul și de a asigura conexiunile cu drumurile existente sau cu noile bretele de acces.

Giratoriile sunt prevăzute în puncte importante ale traseului, inclusiv în zona străzii Milcov, la intersecția cu DJ 207G/strada Tecuciului, la km 3+345, la km 4+040, în zona DC 86 și în zona racordurilor către A7.

În giratorii sunt prevăzuți și butoni rutieri reflectorizanți cu încărcare solară, pentru creșterea vizibilității și a siguranței în trafic.

Pod de 709 metri peste Bistrița și canalul UHE Bacău II

Podul principal, cu lungimea de 709 metri, va traversa atât râul Bistrița, cât și canalul de aducțiune UHE Bacău II. Pe pod vor exista două benzi de circulație, trotuare și piste pentru biciclete.

Documentația prevede măsuri speciale de siguranță: la marginea părții carosabile vor fi montate parapete de tip foarte greu, cu nivel de protecție H4b, iar la marginea trotuarelor vor fi montate parapete pietonale și panouri fonoabsorbante transparente.

Podul va avea sistem de colectare a apelor pluviale, hidroizolație, straturi asfaltice speciale și rosturi de dilatație care permit deplasări de până la 500 mm.

Sisteme pentru colectarea apelor: rigole, șanțuri, podețe și bazine de retenție

Un capitol important al investiției se referă la colectarea și evacuarea apelor pluviale. Documentația arată că în zona intersecției străzilor Milcov și Izvoare există deja guri de scurgere, însă starea tehnică este considerată precară, iar numărul și secțiunea acestora sunt insuficiente pentru colectarea apelor.

Pentru noul traseu sunt prevăzute rigole de acostament, șanțuri la baza amprizei drumului, casiuri de descărcare a apelor de pe rampele înalte și de pe rampele podului, bazine de retenție și de sedimentare, dar și podețe noi pentru evacuarea apelor colectate.

Documentația menționează podețe tubulare cu diametrul de 800 mm și podețe casetate tip C2, cu lungimi între 10 și 43,2 metri.

Spații verzi și arbori pe traseu

Pe ambele părți ale drumului sunt prevăzute spații verzi cu lățimi între 1 și 1,50 metri. La finalul lucrărilor, zonele verzi vor fi completate cu pământ vegetal, înierbate și plantate cu arbori în aliniament.

Documentația precizează că aceste aliniamente de arbori au rolul de a crește atractivitatea traseului pentru pietoni și bicicliști, în special în perioadele caniculare.

Înainte de execuție, terenul va fi eliberat de vegetația spontană, iar plăcile de beton identificate pe amplasament vor fi sparte și transportate în depozite autorizate. Proiectul nu precizează numărul arborilor care vor fi înlăturați pentru lucrări.

Costuri pentru terenuri, utilități și proiectare

Pe lângă lucrările propriu-zise de drum, pod și racorduri, devizul general include mai multe categorii importante de cheltuieli.

Pentru obținerea terenurilor necesare este prevăzută suma de 16 milioane de lei. Pentru relocarea sau protecția utilităților, suma estimată este de 12,6 milioane lei. Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului sunt estimate la 1,7 milioane lei.

Studiile, documentațiile, proiectarea și asistența tehnică urmează să coste 27,3 milioane lei, din care 739 de mii reprezintă studiile, 547 de mii documentațiile pentru avize, acorduri și autorizații, iar 17,55 milioane lei proiectarea și ingineria propriu-zisă. Consultanța și asistența tehnică se ridică la aproape 6,5 milioane lei.

Proiect realizat în parteneriat între Primăria Bacău, Consiliul Județean și Letea Veche

Investiția este realizată în baza unei asocieri între municipalitatea băcăuană, Consiliul Județean Bacău și comuna Letea Veche. Documentația menționează hotărâri adoptate de cele trei autorități locale începând cu anul 2021, precum și un contract de asociere semnat în 2023.

Ulterior, denumirea obiectivului a fost modificată pentru a include explicit legătura până la A7 – varianta ocolitoare Bacău, tronson estic. Această modificare este importantă, deoarece proiectul a devenit nu doar o legătură între Bacău și Letea Veche, ci o conexiune către autostradă.

Documentația tehnico-economică a fost elaborată de asocierea SC Routte Construct SRL – SC Rutier Conex XXI SRL, iar studiul de fezabilitate a fost recepționat în martie 2026.

De ce este considerat necesar proiectul

În documentație, investiția este justificată prin dificultățile de conectivitate pe direcția est-vest a municipiului Bacău. Orașul are puține traversări peste râul Bistrița, iar traficul spre Letea Veche se bazează în prezent în mare măsură pe traseul Bulevardul Unirii – strada Tecuciului – DJ 207G.

Pe unele sectoare, documentația arată că este depășită capacitatea maximă de circulație. Noul drum ar urma să ofere o alternativă la traseele existente, să reducă presiunea de trafic, să scurteze timpii de deplasare și să îmbunătățească legătura cu A7.

Investiția este importantă și pentru dezvoltarea zonelor din estul Bacăului și din Letea Veche, în special în cartiere și zone aflate în extindere, precum Șerbănești, Izvoare și zonele din apropierea comunei Letea Veche.

